Забравете скъпите фитнеси: Ново изследване посочи най-доброто упражнение за здрави кости

Ф изическата активност е полезна за здравето, но кое точно упражнение носи най-голяма полза за костната ни система?

Мащабно проучване, публикувано в авторитетното медицинско списание BMJ, анализира данните на над 18 000 души на възраст над 40 години от 124 предишни клинични изпитвания. Целта на китайските изследователи била да установят коя тренировъчна рутина предпазва най-ефективно от остеопороза и счупвания на костите с напредването на възрастта.

Победителят: Бързото ходене и джогингът

След като сравнили различни видове активности - включително силови тренировки, йога и аеробика - учените стигнали до извода, че бързото ходене и бягането са категоричният победител в укрепването на костната плътност (особено в района на тазобедрените стави и гръбнака). Комбинацията от аеробни и силови упражнения също дава добри резултати, но при бързото ходене ефектите са най-равномерни.

Анализът показва, че ключът се крие в т.нар. „праг на ефективност“ - около 600 MET минути на седмица. На обикновен език това се равнява на около 2 до 3 часа бързо ходене или лек джогинг седмично (или по 20–25 минути на ден).

Защо това откритие е толкова важно?

Остеопорозата засяга милиони хора по света и често първият знак за заболяването е неочаквано счупване при лека падане. При възрастните хора фрактурите зарастват бавно, водят до продължителна обездвиженост и сериозни здравни усложнения.

Голямото предимство на бързото ходене е, че то е абсолютно безплатно, леснодостъпно и не изисква специални умения, треньори или скъпо фитнес оборудване.

Учените все пак отбелязват, че ефектът е най-силно изразен при хора в средна възраст и с нормално телесно тегло, докато при по-възрастните или хората със затлъстяване костната реакция е по-слаба. Въпреки това редовното ходене остава една от най-добрите естествени застраховки срещу стареенето на скелета.