„Това е телесна дисморфия“: Защо поколението Z обяви война на любимата дреха на милениалите

Т ова е новият гаф на поколението Z във фитнес модата.

След като в продължение на 20 години бяха безспорен фаворит в спортното облекло, 20-годишните потребители в мрежата официално обявиха спортните клинове за „мъртви“.

Вместо да се изпотяват в прилепнали дрехи, любителите на фитнеса от поколението Z вече предпочитат широки спортни панталони или свободни шорти, докато тренират, сочат данни от скорошен доклад на анализаторската компания Edited.

Но внезапното отвращение на младежите към клиновете – любим моден елемент на милениалите – е по-малко свързано със стила и много повече с проблемите със самооценката им.

‘Embarrassed and insecure’ Gen Z hates this millennial fashion staple: ‘It’s body dysmorphia’ https://t.co/dzJANrKyT8 pic.twitter.com/FfwH9fVSqI — New York Post (@nypost) August 20, 2025

„Толкова ме е срам и съм толкова несигурна, когато нося клин“, признава млада фитнес ентусиастка в популярно видео. „Мразя как ми стои, колко е тесен и как през него се вижда цялата структура на краката ми.“

Тези оплаквания бяха подкрепени от вълна от представители на поколението Z, които се съгласиха в коментарите: „Клиновете са толкова неудобни“, „Мразя ги“ и „Това е чиста телесна дисморфия“.

Спорът им с прилепналите дрехи не е просто празни приказки в интернет – той се отразява пряко на продажбите и търсенията в мрежата.

Изследователите от Edited установяват, че интересът на потребителите към клиновете е спаднал от 46,9% на 38,7% от 2022 г. насам.

Поради спада в търсенето водещи спортни марки като Nike и Adidas са намалили инвестициите си в този тип облекло през тази година. (Феновете на Lululemon могат да си отдъхнат, тъй като канадският бранд все още залага на впитите модели, които привличат вниманието).

Според данни от Pinterest, представени в проучването, любителите на спортното облекло – и по-специално модните ентусиасти под 27-годишна възраст – посягат все повече към свободни, широки дрехи.

Анализаторите отбелязват, че 58% от търсенията идват от възрастовата група между 18 и 24 години, като най-популярните изображения показват обемни спортни панталони и широки тениски.

Експертите отдават нарастващата популярност на по-свободните панталони на предпочитанието на поколението Z към комфорта пред компресията, както и на влиянието на известни личности като Били Айлиш и Зендая, които са познати със стила си с по-широки дрехи.

Отвращението на младите към клиновете обаче не е съвсем ново явление.

Те се опитват да „отменят“ този основен елемент от гардероба от 2000-те години насам, наричайки го „неловък“ и „прекалено предизвикателен“ във вирусни видеа.

Преди време имаше опити да се възроди популярността на разкроените йога панталони, за да изместят класическия модел. Досега обаче никое друго долнище не беше успяло наистина да застраши позицията на класическия клин.

Сега обаче някои представители на поколението Z се надяват, че спортните шорти най-накрая ще се превърнат в негова реална алтернатива.

„Като момиче, което ходи на фитнес, мога да кажа едно: ще нося шорти до края на живота си“, заявява Даника, инфлуенсър в TikTok. „Обещавам ви, че щом облечете хубави шорти, никога повече няма да докоснете клиновете си.“

Ем, която е диетолог и треньор, изразява подобно мнение: „Чувствам се толкова сладка, секси, привлекателна и уверена, когато нося шорти във фитнеса. Но клиновете... тях просто ги мразя.“