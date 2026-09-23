Есента стартира с облаци, дъжд и температури до 22°

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В сряда времето ще е хладно и променливо – температурите ще достигнат 17°–22°, със слаби валежи на места и умерен до силен северозападен вятър; в планините над 2000 м валежите ще са от сняг.

В София се очакват около 7° сутрин и 17° през деня, а по Черноморието – 19°–21° и морска вода 22°–24° при вълнение 2–3 бала.

В четвъртък облачността ще намалява и температурите ще се повишат до 19°–24°, но в отделни котловини са възможни слани; в петък от запад ще се заоблачи и на места в Западна България ще превали.

В сряда облачността ще бъде променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-високи – по Черноморието, а максималните ще бъдат между 17° и 22°.

В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 17°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 23 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 23.09.2026 г. Източник: НИМХ

Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по южното крайбрежие – по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони – намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски – в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще бъдат между 19° и 24°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 24 септември 2026 г. Източник: НИМХ

В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще бъде със северна компонента. Температурите ще бъдат с градус-два по-високи.