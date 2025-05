Разкриха причината за сблъсъка на кораб в Бруклинския мост

Д лъжностни лица разкриха причината за катастрофата с голям кораб, който се блъсна в Бруклинския мост.

По време на пресконференция след инцидента, станал в събота, 17 май, кметът на Ню Йорк Ерик Адамс съобщи, че учебният ветроход Cuauhtémoc, използван от мексиканския флот, се е ударил в известната забележителност заради технически проблем.

„Капитанът изгуби управление над двигателя на кораба“, заяви той за плавателния съд, който малко преди това е отплавал от близкия кей 17. Началник Уилсън Арамболес от отдела за специални операции на полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) допълни, че корабът е бил на път към Исландия.

Комисарят на Министерството на транспорта на Ню Йорк (DOT) Иданис Родригес също присъства на пресконференцията и обяви, че началникът на отдела за мостове е бил на място в Бруклин. Предварителната оценка не е установила сериозни щети по конструкцията на моста.

Кметът Адамс уточни, че към момента на инцидента на борда на кораба е имало общо 277 души. По думите му, никой от тях не е паднал във водата.

„По-рано тази вечер ветроходът на мексиканските военноморски сили Cuauhtémoc загуби мощност и се блъсна в Бруклинския мост“, написа Адамс в X (бившия Twitter) няколко часа след инцидента. „До момента 19 от 277-те души на борда са пострадали, като двама остават в критично състояние, а други двама, за съжаление, са починали от нараняванията си.“

Катастрофата стана малко преди 21:00 ч. местно време на 17 май и предизвика мащабна спасителна операция.

Скоро след инцидента мексиканският флот потвърди случилото се с официално изявление в X: „По време на маневра на платнохода ‘Куаутемок’ в Ню Йорк се случи инцидент с Бруклинския мост, който нанесе щети на учебния кораб и временно прекъсна учебния круиз.“

„Състоянието на екипажа и оборудването се преглежда от военноморските и местните власти, които оказват съдействие“, добавят от флота. „Военноморските сили потвърждават своя ангажимент към безопасността на персонала, прозрачността на операциите и високото качество на обучението на бъдещите офицери от мексиканския флот.“

Кадри, заснети от очевидци и публикувани в социалните мрежи, показват как високите мачти на кораба се удрят в конструкцията на моста, предизвиквайки изненадани реакции от свидетелите. Части от горната палуба се откъртват при удара. На видеото се виждат хора, които се държат за повредените мачти непосредствено след сблъсъка.

По-късно същата вечер президентът на община Манхатън Марк Д. Ливайн съобщи в X, че водолази от NYPD са напуснали водата след приключване на издирването, а ранените са били транспортирани до местни болници.

„Министерството на транспорта (DOT) в момента е на моста, за да направи оценка на възможни структурни повреди. Не се очаква мостът да бъде затворен. Разследването продължава“, допълни той.

