Разкриха плановете за погребението на Ози Озбърн

Ф еновете на Ози Озбърн ще имат последна възможност да отдадат почит на иконата на хеви метъла в родния му град Бирмингам, Великобритания, когато погребалната процесия премине през центъра на града, пише Newsweek.

Контекстът

Озбърн, легендата от Black Sabbath, почина на 22 юли на 76-годишна възраст, само седмици след като се събра отново с членовете на групата за прощален концерт в родния си град и след като на 28 юни му бе връчена титлата "Почетен гражданин на Бирмингам".

Семейството на Озбърн не е разкрило публично точната причина за смъртта му. Изпълнителят живееше с болестта на Паркинсон и през последните години се сблъска с редица здравословни предизвикателства, включително усложнения след падане през 2019 г.

Какво трябва да знаете

В сряда, от 13:00 ч. британско време, катафалката с тялото на Озбърн ще премине по улица "Броуд стрийт" до моста и пейката на Black Sabbath, където феновете са създали мемориал от цветя и ръчно написани послания, съобщи общинският съвет на Бирмингам във вторник.

Процесията ще бъде придружена от изпълнение на местния духов оркестър Bostin' Brass, който ще поднесе "последен музикален момент в чест на необикновения живот и наследство на Ози Озбърн".

"Очаква се събитието да привлече голямо множество, докато фенове се събират, за да се сбогуват с човека, който помогна да се оформи глобалният жанр хеви метъл и който гордо носеше духа на Бирмингам през цялата си кариера, като същевременно дава възможност на семейството му да види многобройните спомени, оставени от верните му почитатели наред с цветята и посланията", допълни общината.

В рубриката си "Скъпи Ози" за The Times от 2011 г. той отговаря на въпрос за погребението си с настояването, че иска то да бъде празник, а не "мрачен ритуал".

"Честно казано, не ме интересува каква музика ще звучи на погребението ми; могат да пуснат микс от Джъстин Бийбър, Сюзън Бойл и We Are the Diddymen, ако това ги прави щастливи", казва Озбърн.

"Искам и няколко номера: може би звук от почукване отвътре в ковчега; или видео, в което искам второ мнение от лекаря за диагнозата "смърт". Никакво драматизиране на лошите времена."

Размишлявайки върху живота и смъртта, той заключава: "Не искам погребението ми да бъде тъжно. Искам да бъде време за казване на "благодаря"."

На последното си участие с оригиналните членове на Black Sabbath, Тони Айоми, Теренс "Гийзър" Бътлър и Бил Уорд, на 5 юли, той каза пред 42 000 души: "Нямате представа как се чувствам. Благодаря ви от цялото си сърце."

Какво казват хората

Кметът на Бирмингам, съветник Зафар Икбал, заяви в официално изявление:

"Ози беше нещо повече от музикална легенда, той беше син на Бирмингам. Знаем колко много означава този момент за неговите фенове. Гордост е за нас да го изпратим тук, с неговото обичащо семейство, на мястото, откъдето започна всичко, и сме благодарни, че те щедро се съгласиха да поемат разходите и да съдействат на града за сбогуването, което той заслужава."

Членовете на семейството на Озбърн казаха в изявление след новината за смъртта му:

"Със скръб, която не може да бъде изразена с думи, съобщаваме, че нашият обичан Ози Озбърн почина тази сутрин. Беше заобиколен от семейството си и от любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този момент."

Какво предстои

Улица "Броуд стрийт" ще бъде затворена за движение от 7:00 ч. британско време в сряда. Посетителите се приканват да пристигнат по-рано, да използват обществен транспорт и да следват всички указания за безопасност.