Историята на зловещия инцидент с прилепа, превърнал Ози Озбърн в икона на рока

О зи Озбърн завинаги ще остане в паметта на феновете като Принца на мрака — но дори след смъртта му, злополучният инцидент с ухапването на прилеп през 1982 г. ще остане като един от най-знаковите моменти в историята на рокендрола.

Фронтменът на Black Sabbath почина във вторник, 22 юли, на 76-годишна възраст, заобиколен от близките си.

„С по-голяма тъга, отколкото думите могат да изразят, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и обграден от любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този тежък момент“, гласи официалното изявление на семейството.

Подписано е от съпругата му Шарън, с която делят над 40 години брак, трите им деца — Кели (40 г.), Ейми (41 г.) и Джак (39 г.), както и от сина му Луис от първия му брак с Телма Райли. В изявлението не се споменават другите две деца на Озбърн — Джесика (45 г.) и Елиът Кингсли, когото той осиновява с Телма.

Въпреки че беше безспорен титан на хеви метъла, животът на Озбърн често бе белязан от злоупотреба с вещества, нестабилни семейни отношения — проследени в едно от първите риалити предавания The Osbournes по MTV — и сериозни здравословни проблеми, включително диагнозата болест на Паркинсон.

Но един момент остава трайно вгравиран в историята на рока — инцидентът с прилепа, чието ехо отеква и до днес.

На 20 януари 1982 г., по време на турнето Diary of a Madman, в аудиторията на ветераните в Де Мойн, Озбърн изпълнява своя характерен "кървав" ритуал: хвърляне на сурово месо по публиката, на което феновете отвръщали с каквото попадне.

По време на едно от изпълненията, някой хвърля на сцената истински прилеп. Озбърн, мислейки че е гумен, го захапва — само за да осъзнае в следващия момент ужасяващата реалност. Устата му се пълни с кръв, а ужасът на публиката е пълен.

„Мислех, че е гумен прилеп“, разказва той в документалния филм от 2020 г. The Nine Lives of Ozzy Osbourne. „Вдигнах го, сложих го в устата си, стиснах го, захапах го – просто си правех номера, както обикновено.“

Той подчертава, че прилепите са „едни от най-големите преносители на бяс в света“, и споделя какво последвало: „След това трябваше да отида в болница и да ми бият инжекции против бяс – по една във всяка буза отзад.“

On this date in 1982 Ozzy Osbourne bites the head off a live bat thrown at him during his "Diary of a Madman" tour in Des Moines, Iowa. He thought it was rubber! #80s #80smusic pic.twitter.com/qOLR6FuOpY