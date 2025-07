Отиде си рок легендата Ози Озбърн

З вездата на хеви метъла Ози Озбърн е починал тази сутрин, само седмици след като се събра отново с членовете на легендарната група Black Sabbath и изнесе грандиозен прощален концерт за своите почитатели, предаде Sky News .

BREAKING: Ozzy Osbourne has died at the age of 76. https://t.co/m26i5ZEj8H 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jryOGQRQr1

В изявление на семейството му се казва:

"С повече тъга, отколкото думите могат да изразят, съобщаваме, че нашият обичан Ози Озбърн си отиде тази сутрин. Той бе заобиколен от семейството си и обгърнат от любов."

Aw man 😔 So glad I got to see him one last time. https://t.co/VEqVAOQVVG