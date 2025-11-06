Свят

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда

6 ноември 2025, 08:16
Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил
Източник: БТА/AP

Ф едералните разследващи органи в САЩ са открили „черните кутии“ от останките на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS), който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки, отнемайки живота на най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че

голям „огнен облак“ е избухнал около лявото крило на самолет

 и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато широкофюзелажният самолет се е движел по пистата.

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда, когато се разби малко след като премина оградата в края на пистата при излитане във вторник вечерта, удряйки редица структури малко извън летището,  каза Инман.

Самолетът веднага бил обгърнат от огнен облак, който запалил редица пожари и разпръснал отломки на разстояние от около 800 м,

като по този начин било подпалено и съоръжение за рециклиране на петрол, което експлодирало.

Инман, в първия брифинг на НСТБ след катастрофата, каза, че регистраторът на полетните данни и регистраторът на гласовите записи в пилотската кабина са конструирани да издържат на ударите при катастрофа и интензивната топлина от пожарите и изглеждат непокътнати, когато бяха открити в сряда сред отломките от катастрофата.

През последните дни Луивил, Кентъки, стана център на трагичен инцидент, след като товарен самолет на куриерската компания UPS се разби малко след излитане, отнемайки живота на най-малко 12 души. Катастрофата, случила се във вторник вечерта, предизвика широк отзвук и постави началото на мащабно разследване от страна на федералните власти.

Първоначалните данни за жертвите варираха, като губернаторът на Кентъки Анди Бешиър съобщи за поне трима загинали и единадесет ранени, предупреждавайки, че броят вероятно ще се увеличи. Впоследствие, според официални представители, трагедията е отнела живота на най-малко 12 души, включително целия екипаж.

По темата

Източник: БТА/Пламен Йотински    
товарен самолет UPS самолетна катастрофа Луивил Кентъки черни кутии НСТБ огнен облак излитане на самолет жертви самолет MD-11 разследване на катастрофа
Последвайте ни
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 2 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 1 час
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Свят Преди 1 минута

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

Разкриха какво са пренасяли корабите, поразени от САЩ

Разкриха какво са пренасяли корабите, поразени от САЩ

Свят Преди 1 минута

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Рама Дуваджи и Зохран Мамдани

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Свят Преди 26 минути

Рама рядко се появяваше в началото на кампанията на съпруга си, което създаде основания за опонентите му да твърдят, че 34-годишният Мамдани „криел“ съпругата си

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

България Преди 1 час

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат внимателно

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

България Преди 1 час

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 2 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 2 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 2 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 2 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Капитанът на Зелените беше отстранен от надпреварата заради постъпката си

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Свят Преди 11 часа

В същото време в подкрепа на гладната стачка на Хърка, днес застанаха студенти и граждани

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg