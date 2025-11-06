Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Ф едералните разследващи органи в САЩ са открили „черните кутии“ от останките на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS), който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки, отнемайки живота на най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че

голям „огнен облак“ е избухнал около лявото крило на самолет

и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато широкофюзелажният самолет се е движел по пистата.

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда, когато се разби малко след като премина оградата в края на пистата при излитане във вторник вечерта, удряйки редица структури малко извън летището, каза Инман.

Самолетът веднага бил обгърнат от огнен облак, който запалил редица пожари и разпръснал отломки на разстояние от около 800 м,

като по този начин било подпалено и съоръжение за рециклиране на петрол, което експлодирало.

Инман, в първия брифинг на НСТБ след катастрофата, каза, че регистраторът на полетните данни и регистраторът на гласовите записи в пилотската кабина са конструирани да издържат на ударите при катастрофа и интензивната топлина от пожарите и изглеждат непокътнати, когато бяха открити в сряда сред отломките от катастрофата.

