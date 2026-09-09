ЕК готви нови правила за жилищата на достъпни цени

Европейската комисия предлага законодателен акт за жилища на достъпни цени, с който да бъдат въведени общи критерии за определяне на районите в ЕС, където жилищният пазар е под сериозен натиск.

Целта е националните, регионалните и местните власти да получат повече възможности да реагират според конкретната ситуация - включително когато недостигът на жилища, високите цени или краткосрочните наеми затрудняват хората да намерят достъпно място за живеене.

Къде ще се смята, че има жилищен проблем

Заедно с предложението Съвместният изследователски център на Европейската комисия представи нова методика, по която да се определят районите под жилищен натиск.

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Един район може да попадне в тази категория, ако съотношението между цените на жилищата и доходите е високо. Под внимание ще попадат и места, където това съотношение е на средно ниво, но се е влошавало през последните 10 години.

Само високите цени обаче няма да са достатъчни. Трябва да бъде установен и поне още един източник на натиск върху пазара - например нарастване на населението, увеличаваща се разлика между търсенето и предлагането или влияние на краткосрочните наеми върху наличността и цените на жилищата.

Очаква се проблемът да не е временен, а да продължи поне през следващите три години.

Краткосрочните наеми са един от основните акценти

Особено внимание се отделя на краткосрочното отдаване под наем.

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Европейската комисия още при подготовката на акта посочи, че правилата за краткосрочните наеми ще бъдат негова централна част. Темата е особено чувствителна в големите градове и популярните туристически дестинации, където значителен брой жилища могат да бъдат извадени от пазара за дългосрочно наемане.

Идеята е местните власти да имат по-голяма правна сигурност, ако решат да предприемат мерки за защита на достъпността на жилищата.

ЕК подчертава, че решенията трябва да бъдат съобразени с местната ситуация. Не се предвижда един и същ модел да бъде налаган на всички държави и градове.

Не става дума само за ограничаване на наемите

По-голямото предлагане на жилища също е част от подхода на Европейската комисия.

Сред възможностите, посочвани от Брюксел, са ново строителство, по-добро използване на празните имоти, развитие на социални и достъпни жилища, както и опростяване на процедурите по планиране и издаване на разрешения.

При консултациите по бъдещия акт градове и региони са поискали и повече яснота кои мерки могат да въвеждат, без да нарушават европейското законодателство. Обсъждани са още обновяването и преустройството на съществуващи сгради и по-доброто използване на свободния жилищен фонд.

Защо ЕК се намесва

Жилищната политика остава преди всичко отговорност на държавите и местните власти, но Европейската комисия отчита, че проблемът с достъпността вече засяга много части на ЕС.

Особено силен е натискът в големите градове и туристическите центрове. При подготовката на законодателния акт ЕК посочи, че именно там липсата на жилища на приемливи цени се усеща най-сериозно.

Новият подход трябва да позволи по-ясно да се установява къде жилищната криза е най-тежка, какво я причинява и какви местни мерки могат да бъдат приложени.