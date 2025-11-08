Свят

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Самолетът се е издигнал на 30,5 метра над земята и е развил скорост от 340 км/ч, преди да избухне в пламъци в края на пистата

8 ноември 2025, 10:14
Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ
Източник: iStock photos/Getty images

Н ационалният съвет по безопасност на транспорта (НСБТ) на САЩ, който води разследването на катастрофата на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS) на международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, съобщи, че в момента на катастрофата в пилотската кабина се е чул продължителен звуков сигнал, предаде Асошиейтед прес.

Макар че полет 2976 на Ю Пи Ес (UPS) започва безпроблемно, повтарящ се звуков сигнал се чува на записите от черната кутия само 37 секунди след като екипажът поискал тяга за излитане, съобщи пред репортери Тод Инман от НСБТ.

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Сигналът продължава до края на записа, още 25 секунди, което според Инман означава, че това е моментът на катастрофата.

"През това време екипажът е предприемал опити да овладее самолета преди падането", добави той.

Самолетът се е издигнал на 30,5 метра над земята и е развил скорост от 340 км/ч, преди да избухне в пламъци в края на пистата. Един от трите двигателя на машината се е откъснал от лявото крило и се е изтъркалял по полосата.

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

По-голямата част от лявата двигателна опора – конструктивен елемент, който свързва двигателя на самолета с крилото или фюзелажа – все още е била прикрепена към двигателя, когато той се е отделил от крилото, съобщи Инман.

"Впоследствие е възможно да са настъпили допълнителни повреди при удара със земята", уточни той.

Отломки от двигателя, които са основни улики, са били открити на пистата.

Освен това разследващите проучват историята на поддръжката на самолета, включително шестседмичен период тази есен, когато той е преминал щателен ремонт в сервиз в Сан Антонио, Тексас.

Записът от пилотската кабина, който съдържа два часа и четири минути цифрово записан аудиоматериал с добро качество, ще бъде публикуван след няколко месеца, каза Инман.

Бившият федерален агент Джеф Гузети каза, че звуковият сигнал вероятно е бил аларма за пожар в двигателя.

"Случило се е в момента на излитането, когато те (пилотите) вероятно са били надвишили скоростта, до която могат да вземат решение за спиране на излитането", каза Гузети пред АП след пресконференцията на Инман.

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Междувременно броят на жертвите достигна 14 души, съобщи в социалната мрежа X кметът на Луивил Крейг Грийнбърг.

"Тази вечер на мястото на катастрофата беше намерена още една жертва. С нея броят на загиналите достигна 14", написа той.

Товарният самолет МД-11 (MD-11) с тричленен екипаж, извършващ полет от Луивил за Хонолулу, се разби малко след излитането си във вторник вечерта.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Кентъки САЩ катастрофа самолет звуков сигнал
Последвайте ни
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Арестуваха българин по грешка в Лондон

Арестуваха българин по грешка в Лондон

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какво стана с китайската инвазия? Коли има, но интерес?

Какво стана с китайската инвазия? Коли има, но интерес?

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

България Преди 15 минути

В селото е обявено бедствено положение и се говори за смяна на водопровод

Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник

Делян Пеевски поздрави полицаите за професионалния им празник

България Преди 20 минути

Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, заявява лидерът на "ДПС-Ново начало"

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Свят Преди 2 часа

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при нападение срещу град Днепър

<p>Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд</p>

Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд Лий Тамахори

Свят Преди 2 часа

Той си е отишъл на 75-годишна възраст

"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

Свят Преди 3 часа

Истанбулската Главна прокуратура издаде заповеди за задържането на израелския премиер и 36 други израелски представители

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Любопитно Преди 3 часа

Бермудският триъгълник е спечелил известност с мистериозните си изчезвания на кораби и самолети

.

Тази категория хора е най-уязвима към грипа: Кой понася най-трудно вируса

Любопитно Преди 3 часа

Грипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група

<p>&bdquo;Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра&ldquo;</p>

„Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра“ - обречените опити за достигане на Северния полюс

Любопитно Преди 3 часа

Преди човечеството да достигне Северния полюс за първи път, се е смятало, че той е открито море

8 ноември: Кралска корона за България

8 ноември: Кралска корона за България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

Технологии Преди 4 часа

Google и Epic Games приключиха съдебния си спор с конкретни решения

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Свят Преди 11 часа

Той един от учените, открили двойната спирала на ДНК

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 11 часа

Победител в четворния сблъсък стана приключенецът Мирослав

ЕС засилва натиска върху руснаците

ЕС засилва натиска върху руснаците

Свят Преди 11 часа

Калас: Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

България Преди 12 часа

Трифонов: Депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

10 натурални начина за избелване на зъбите в домашни условия

Edna.bg

Какво не знаем за Е-тата? Как да познаем вредната храна?

Edna.bg

Шеф в Байерн: Компани е перфектният треньор за отбора

Gong.bg

Ботев Пловдив благодари на Иван Цветанов

Gong.bg

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

Nova.bg

Приемането на еврото: Как Хърватия ограничи цените на стоки от първа необходимост

Nova.bg