Какво се знае за смъртоносния сблъсък на летище "ЛаГуардия"

Само три минути са изминали между разрешението за кацане на самолета на Air Canada и самия сблъсък

24 март 2026, 16:16

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"
Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър
С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?
Тръмп насочва вниманието си към Куба

Тръмп насочва вниманието си към Куба
Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия
Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ
Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел
Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

С амолет на Air Canada се сблъска с аварийно превозно средство на пистата на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта, при което загинаха двамата пилоти, а десетки хора бяха ранени, включително стюардеса, изхвърлена от самолета, докато все още е била закрепена за седалката си, предаде CNN.

След катастрофата аварийни екипи заляха пистата, а пътниците започнаха да се евакуират, излизайки върху крилото на самолета.

"Беше пълен хаос вътре", разказва Джак Кабът, един от 72-мата пътници на полета от Монреал. "Всички се бяха свили и почти веднага започнаха да крещят."

Инцидентът се разследва както от канадските, така и от американските власти. Той идва след няколко сериозни авиационни катастрофи през 2025 г., включително шокиращия сблъсък във въздуха между военен хеликоптер и пътнически самолет край Вашингтон, при който загинаха 67 души, събитие, което засили натиска за реформи в сектора.

Катастрофата е първият фатален инцидент на "ЛаГуардия" от 34 години насам, заяви в понеделник директорът на пристанищната администрация Катрин Гарсия.

Сблъсъкът доведе до пълно спиране на работата на летището, ключов транспортен хъб, обслужил над 32 милиона пътници миналата година. Полетите бяха подновени в понеделник следобед, но стотици полети бяха отменени, а писта 4 ще остане затворена до петък сутринта, според Федералната авиационна администрация (FAA).

Затварянето на летището съвпада с проблеми в сигурността на въздушния транспорт в САЩ, след като частичното спиране на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност доведе до недостиг на персонал в службата за транспортна сигурност (TSA) и огромни опашки по летищата. Няма данни обаче това да е допринесло за инцидента, тъй като авиодиспечерите продължават да получават заплати.

Инцидент със самолет на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, има загинали и ранени

  • Самолетът се сблъсква с пожарна кола на пистата

Само три минути са изминали между разрешението за кацане на самолета на Air Canada и самия сблъсък.

Полет 8646 излита от Монреал малко след 22:30 ч. местно време и пристига в Ню Йорк около час по-късно. Разрешение за кацане е дадено около 23:35 ч.

В същото време друг самолет, полет 2384 на United Airlines, прекъсва излитането си заради предупредителен сигнал около 23:18 ч. Малко по-късно екипажът съобщава за странна миризма в кабината и иска помощ от пожарникари.

Пожарен автомобил, изпратен да реагира, получава разрешение да пресече пистата, по която каца самолетът на Air Canada.

Само 10 секунди след това обаче диспечерът променя инструкциите си и панически нарежда:

"Стоп! Стоп! Стоп! Стоп, кола 1, спри!"

Сблъсъкът става около 23:38 ч., като самолетът се движи със скорост приблизително 167 км/ч (104 мили в час) малко преди удара.

  • Хронология на събитията
  • 23:17 ч. – Полет United 2384 получава разрешение за излитане
  • 23:18 ч. – Излитането е прекъснато
  • 23:20 ч. – Самолетът се връща към гейта, съобщава за миризма и иска пожарникари
  • 23:31 ч. – Обявена е извънредна ситуация
  • около 23:35 ч. – Полетът на Air Canada получава разрешение за кацане
  • 23:36 ч. – Пожарната кола иска разрешение да пресече пистата
  • 23:36 ч. – Разрешението е дадено
  • 23:37 ч. – Диспечерът нарежда спиране
  • 23:37 ч. – Самолетът каца
  • около 23:38 ч. – Настъпва сблъсъкът

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

  • Паника на борда

Пътниците описват сцени на хаос и страх.

"Кацахме нормално, но много твърдо. Веднага ударихме нещо", разказва Кабът.

Друга пътничка, Ребека Ликори, описва "много силен взрив" при удара.

"Всички бяха изхвърлени от седалките си. Хора си удряха главите си, имаше кръв", казва тя.

Без указания от екипажа, пътниците сами отварят аварийния изход и започват евакуация. Видео показва хора, събрани върху крилото на самолета.

  • "Сгреших", казва диспечерът

Около 18 минути след сблъсъка авиодиспечерът заявява по радиото: "Сгреших".

Разговорът е с пилот на Frontier Airlines, който е станал свидетел на инцидента.

"Това не беше приятно за гледане", казва пилотът.

"Знам. Опитах се да се свържа с тях… по-рано имахме извънредна ситуация. Сгреших", отговаря разтревоженият диспечер.

Тези комуникации ще бъдат част от разследването на FAA и Националната комисия за безопасност на транспорта (NTSB), което може да продължи година или повече.

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

  • Загинали пилоти и десетки ранени

Двамата пилоти загиват при инцидента. Един от тях е идентифициран като Антоан Форест.

Над 43 души са хоспитализирани, като много от тях вече са изписани. Сред пострадалите са и двамата пожарникари от автомобила.

Особено драматичен е случаят със стюардеса, намерена извън самолета, все още закрепена за седалката си. Тя е идентифицирана като Соланж Трембле и е с множество фрактури.

"Това е истинско чудо", казва дъщеря ѝ. "Седалката ѝ е изхвърчала на повече от 100 метра от самолета, а тя е оцеляла."

  • Разследването може да продължи с години

Американските и канадските власти работят съвместно по разследването. Очаква се да бъдат анализирани записите от черните кутии, които вече са извадени от самолета.

На мястото на инцидента все още има голямо количество отломки и опасни материали.

Все още не е ясно дали пожарният автомобил е бил засечен от системите за наблюдение на летището в момента на сблъсъка.

"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

  • Хаос в пътуванията

Инцидентът доведе до сериозни закъснения и хаос по летищата в САЩ. Пътници прекараха нощта в терминалите, чакайки информация за полетите си.

"Информацията се променяше на всеки няколко часа", казва пътничка от Чикаго.

Друга пътничка признава, че се чувства късметлийка, първоначално е била резервирана за полета на United, който подава сигнал за проблем.

"Можеше да сме ние. Можеше да е всеки", казва тя.

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

България задейства европейския механизъм за ранно предупреждение

Гняв под светлините на прожекторите: 10 звезди, чиито изблици шокираха света

Гняв под светлините на прожекторите: 10 звезди, чиито изблици шокираха света

Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

