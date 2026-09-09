Иран с ултиматум към САЩ за край на войната

И ранската Революционна гвардия обяви, че войната със САЩ може да приключи, ако Вашингтон прекрати заплахите срещу Ислямската република и изпълни условията на Техеран, включително по отношение на ядрената му програма.

„Ако врагът иска край на тази ситуация, той трябва, като напълно прекрати войната, да се въздържа от нови заплахи“, заяви говорителят на Революционната гвардия Хосейн Мохеби, цитиран от агенция „Фарс“.

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Той също настоя САЩ „да изтеглят армията на израелския режим от Ливан“ и „да прекратят блокадата на Йемен“.

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Освен това Мохеби е категоричен, че Вашингтон трябва „да освободи 24 млрд. долара замразени ирански активи и да се въздържа от каквато и да е намеса в ядрените и ракетните способности на страната“.