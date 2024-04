Зеленски: Разглеждането на помощта за Украйна отделно от Израел е "позор за света"

У краинският президент Володимир Зеленски смята за "позор за света" предстоящото разглеждане в Конгреса на САЩ на проектозакона за помощ за Украйна отделно от проектозакона за помощ за Израел, предаде украинската агенция УНИАН. Държавният глава е заявил това в интервю за предаването "Часът на новините" на американския телевизионен канал Пи Би Ес (PBS NewsHour).

УНИАН отбелязва, че Зеленски е коментирал факта, че тази седмица в Конгреса на САЩ ще се разглежда помощта за Израел, но още не е съвсем ясно дали помощта за Украйна ще бъде обсъдена по същото време.

"Странно. Това е политика в съвършено чист вид. И ако трябва да съм честен, това е позор за света. Просто позор за демокрацията, за всички, които само говорят за демокрация", подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

САЩ ще гласува проектозакони за подкрепа за Украйна и Израел

Той казва, че разделянето на помощта за Украйна от тази за Израел би свидетелствало за това, че причината е в предстоящите избори в САЩ, посочва украинската агенция.

"И това е просто чиста политика, когато целият свят говори "Как така Иран успя да удари Израел, сега трябва да помагаме на Израел и да забравим за това, което се случва в Украйна". Това означава, че на всички им е все едно колко хора загиват в Украйна всеки ден. За тях е важно какви са им рейтингите. Ето за какво говори това. Те просто забравят, че мъртвите нямат никакви рейтинги. И ако Украйна се провали, ще има война в други страни, от НАТО. Ще има. Тогава американски войници ще ги защитават", заяви президентът на Украйна Зеленски, цитиран от УНИАН.

"Аз вярвам, че все пак САЩ няма да прекратят помощта си за нас. И че ние ще бъдем съюзнически държави. И че политиката на президента на САЩ, ако той се смени - никой не знае, това е избор на американците - но ако той се смени, политиката на президента няма да се смени, поне по отношение на Украйна", каза още Зеленски.

