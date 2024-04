Зеленски: Украйна се е съсредоточила върху отбраната на Харков

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му се е съсредоточила върху отбраната на Харков, предаде ДПА.

Вторият по брой на населението град в Украйна в последно време е подлаган на въздушни атаки от страна на Русия. Освен това има опасения, че тя може да опита да превземе Харков, който се намира на около 40 километра от границата.

Украйна "полага максимални усилия, за да осуети руските планове срещу Харков", каза снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Ако руснаците превземат Часов Яр, вратата ще бъде отворена"

Украинските въоръжени сили изготвят планове за отбрана на североизточния град, за който смятат, че може да стане цел на нова руска офанзива, отбелязва ДПА.

"Заедно с нашите партньори ние работим за укрепване на противовъздушната отбрана", заяви президентът на Украйна. Той допълни, че фокусът "сега е върху Харков: върху ситуацията с електрозахранването и подкрепата за хората и бизнеса в града и областта".

Вчера украинският президент се срещна в столицата Киев с висши военни, за да обсъдят защитата на североизточния град, който в последно време е подложен постоянно на въздушни удари от страна на Русия.

Общо шестима души бяха убити при руски бомбардировки и обстрели в Украйна вчера, съобщи Франс прес, като се позова на местните власти.

Maximum attention now is on the energy situation in Kharkiv, support of people, businesses in the city, region, — Zelensky



Key points from the President's address:



🧡 we work with partners to strengthen Kharkiv's air defense system;

🧡production of drones, their supply, are key… pic.twitter.com/dth7Rrk0za