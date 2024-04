САЩ ще гласува проектозакони за подкрепа за Украйна и Израел

К амарата на представителите на американския Конгрес ще гласува тази седмица отделни проекти с помощ за Украйна и за Израел, след месеци на политически разногласия между правителството на президента Джо Байдън и опонентите му републиканци, обяви снощи председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън, цитиран от Франс прес.

"Тази седмица ще разгледаме отделни законопроекти", включително закон, предвиждащ "да финансираме нашите израелски съюзници" и "да подкрепим Украйна във войната срещу руската агресия", подчерта Джонсън.

В Камарата ще бъдат разгледани също мерки за "подсилване на нашите съюзници в Индийско-тихоокеанския регион" и "приемането на допълнителни мерки за противодействие на нашите противници и укрепване на нашата национална сигурност", каза Джонсън в социалната мрежа "Екс".

As Israel faces this vicious attack from Iran, America must show our full resolve to stand with our critical ally. The world must be assured: Israel is not alone.



I will continue to engage with the White House to insist upon a proper response. The Biden Administration’s…