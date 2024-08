Расте броят на жертвите, загинали край бреговете на Сицилия

П ет тела са открити сред останките на луксозна яхта, потънала по време на буря край бреговете на Сицилия, предаде АНСА.

Ръководителят на сицилианската агенция за гражданска защита Салваторе Кочина заяви, че са извадени четири тела, а опитите за изваждане на още едно тяло на брега "продължават".

Две тела са извадени от потънала яхта в Сицилия, самоличността им не е ясна

Той заяви, че своевременно ще бъде проведено разследване, но приоритетът е да се открият онези, които все още са в неизвестност, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

