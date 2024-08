Един загинал и шестима изчезнали след потъването на британска яхта край Сицилия

50-метрова яхта с 22 души на борда потъна рано тази сутрин край бреговете на сицилианския град Палермо.

Един човек е загинал, а шестима са в неизвестност.

🔴 Update: One person has died and four British nationals are missing after a yacht sank off the coast of Sicily, Italian media has reported. The 50m boat, called the "Bayesian", sank at around 5am

„Италианската брегова охрана ръководи операции по търсене и спасяване и е извадила безопасно 15 души. Усилията за намиране на седемте изчезнали продължават. Наш приоритет е подпомагане на продължаващото издирване и предоставяне на цялата необходима подкрепа на спасените пътници и екипаж. Повече информация ще бъде предоставена, когато стане достъпна“, пише в изявление фирмата за управление на яхти Camper & Nicholsons.

At least one person has died and six are missing after a superyacht carrying mostly Britons was caught in a tornado and sank off the coast of Sicily.



Sky's Europe correspondent @SiobhanRobbins has more



Latest updates: https://t.co/NVoXQRbjEb



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/pfyFjBNEbw