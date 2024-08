Водовъртежи: Обяснение на рядкото явление, което потопи луксозна яхта край Сицилия

П родължава издирването на изчезнали пътници, след като в понеделник рядък метеорологичен феномен, известен като водовъртеж, удари и потопи луксозна ветроходна яхта край бреговете на Сицилия.

Остават в неизвестност няколко души, сред които британският милиардер Майк Линч и председателят на банката Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

Петнадесет други души на борда на яхтата „Bayesian“ бяха спасени, включително съпругата на Линч Анджела Бакарес, като няколко от тях бяха откарани в болница.

Докато властите се опитват да изяснят какво точно се е случило, първите данни сочат, че необичайно високите температури на водата в Средиземно море вероятно са довели до образуването на своеобразен воден похлупак - свиреп стълб от въртящ се въздух и мъгла, който е погълнал кораба.

Какво представлява водовъртежът?

Водовъртежите са атмосферни явления, които се образуват като въртящи се въздушни стълбове под гръмотевични бури над водни басейни.

Тези завихрящи се вихри принадлежат към същото метеорологично семейство като торнадата и имат сходни процеси на формиране и характеристики.

„Най-общо казано, водовъртежът е вид торнадо, което се образува над вода“, казва пред Newsweek Яна Хаузър, доцент по метеорология в Държавния университет в Охайо.

„Има някои разлики между начина, по който се формират водовъртежът и традиционното торнадо, но те са от едно и също семейство.“

Въпреки че много от водовъртежите са сравнително кратки и слаби, с продължителност само няколко секунди и умерени пориви, някои от тях могат да се превърнат в по-мощни и продължителни системи. Спектърът на интензивност на водовъртежите варира от едва забележими смущения до мощни, потенциално опасни метеорологични явления.

„Те могат да се появят навсякъде, дори в района на Големите езера в САЩ, в Мексиканския залив. Почти навсякъде, където има контраст между топлата вода и брега“, казва Хаузър.

Въпреки понякога впечатляващия си външен вид, водовъртежите обикновено причиняват по-малко щети от сухоземните си събратя, тъй като се появяват над вода. Въпреки това всички плавателни съдове, попаднали на пътя на водовъртежа, са изложени на значителен риск.

„Топлината и влажността в долните слоеве на атмосферата са двете основни условия за образуването на водовъртеж, а над Средиземноморието в края на лятото и есента има и двете в изобилие“, казва в изявление Питър Инес, метеоролог от университета в Рединг, Великобритания.

„Промените в посоката на вятъра с височината също са необходими, за да се създаде ротация на въздуха във водната мараня“, казва още Инес.

Накратко, необходимо е предварително съществуващо въртене на въздуха, което, съчетано с възходящото движение на въздуха при гръмотевична буря над вода, образува водовъртеж.

„Гръмотевичната буря основно поглъща въртенето нагоре чрез възходящия поток на бурята и по този начин я кара да се върти все по-бързо“, казва Хаузър.

Колко опасни са водовъртежите?

Въпреки че повечето водовъртежи са слаби и краткотрайни, бързо могат да се образуват ветрове със скорост над 100 мили в час.

„Действителните измервания на вятъра от вътрешността на водовъртежите са наистина много редки“, казва Инес.

„Ветрове с такава сила, които съвпадат с местоположението на лодка, са в състояние да причинят щети или преобръщане, особено защото посоката на вятъра се променя много бързо в рамките на водовъртежа, което може да доведе до силно люлеене на лодката“, продължава Инес.

Според Националната океанска и атмосферна администрация в миналото водните бури „са били известни с това, че са преобръщали лодки, повреждали са големи кораби и са застрашавали човешки животи“.

Определено ли това е водовъртеж?

Ясно е, че силна буря е ударила суперяхтата в ранните часове на сутринта, като свидетели на събитието твърдят, че лодката е изчезнала само за 60 секунди, както съобщава италианската информационна агенция Ansa.

„Обикновено бихте очаквали традиционната водна струя да се образува в късните следобедни часове, след като е имало голямо нагряване на повърхността. Няма как това да прилича на традиционна водна струя, защото се е случило посред нощ“, каза Хаузър.

Хаузър обяснява, че това може да означава, че събитието е било по-скоро традиционно торнадо, при което самата буря се е въртяла, като казва: „Те обикновено са значително по-интензивни от типичните водовъртежи. Ефектът е сходен, но технически не се формира по същия начин, както традиционния водовъртеж, и вероятно затова това е било потенциално толкова интензивно и разрушително“.

Увеличават ли климатичните промени честотата на водовъртежите?

Тъй като повишаването на температурата на океана до голяма степен се обяснява с изменението на климата, възможно е условията за образуване на водовъртежи да станат по-чести, въпреки че картината далеч не е черно-бяла.

Въпреки това температурите на морската вода, които са по-високи от средните, със сигурност са изиграли роля за събитията в понеделник сутринта.

„Температурата на морската повърхност около Сицилия беше около 30 градуса по Целзий (86 градуса по Фаренхайт), което е с почти 3 градуса повече от нормалното. Това създава огромен източник на енергия, който допринася за тези бури“, заяви пред Ройтерс Лука Меркали, председател на Италианското метеорологично дружество.

Не е толкова лесно да се определи дали това е отражение единствено на фактори, предизвикани от изменението на климата.

„Средиземноморските води определено биха могли да допринесат за създаването на по-стабилна среда, която да е благоприятна за родителската буря, която може да предизвика торнадо. Но торнадата и други подобни са много локални събития, които не винаги са функция на по-широката климатична среда“, каза Хаузер.

„Понастоящем няма доказателства, които да сочат, поне не в САЩ, че торнадата и водовъртежите зачестяват“, заключи той.

