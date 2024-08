Две тела са извадени от потънала яхта в Сицилия, самоличността им не е ясна

Д ве тела са извадени от яхтата, която потъна край бреговете на Сицилия тази седмица, потвърждава пред PEOPLE човек, участвал в операцията по издирване и спасяване.

Самоличността им все още не е изяснена.

Шестима пътници са останали в неизвестност, след като яхтата „Bayesian“ потъна във водата рано в понеделник, 19 август, след буря.

Two bodies have been found in the search for survivors of the sunken Bayesian yacht. The identities of the pair are not yet known. The vessel sunk in the early hours of Monday morning off Palermo following a violent storm.https://t.co/PAiZ4D1jU3



