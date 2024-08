Откриха тялото на готвача на луксозната яхта, потънала край Сицилия

П редполага се, че тялото, намерено в близост до луксозната яхта, която потъна край бреговете на Сицилия е на готвача Рекалдо Томас.

Гражданинът на Канада и Антигуа е бил един от 22-мата души на борда на яхтата "Bayesian", когато тя потъва по време на силна буря в понеделник.

Приятелят му Гарет Уилямс го описва като обичан и мил, с „най-дълбокия, най-задушевния глас на света и усмивка, която озаряваше стаята“.

Водолазите се борят да достигнат до каютите на потъналия кораб, докато издирват шестима изчезнали пътници, сред които британският технологичен предприемач Майк Линч и председателят на банката Morgan Stanley International Джонатан Блумър.

Британски следователи пристигнаха в Италия, за да преценят какво се е случило по време на екстремните метеорологични условия, потопили яхтата.

Рано сутринта на 19 август яхтата "Bayesian" се преобърна на около 700 м. от Портичело, източно от столицата на Сицилия Палермо.

От 22-мата души на борда оцеляха 15. Досега е намерено само едно тяло - това на Рекалдо Томас.

Уилямс заяви, че познава готвача от 30 години, тъй като са израснали заедно в Антигуа, където Томас живее извън сезона на работа по яхтите.

„Той ми каза само преди ден, че трябва да работи още два сезона, за да поправи къщата на покойните си родители. Обичаше яхтинга, но беше уморен“, каза Уилямс пред Инсаф Абас от Би Би Си.

Друг приятел - Ели Фулър заяви, че за първи път се е срещнал с готвача преди 25 години и че той е бил пример за подражание за младите хора.

