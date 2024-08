„За две секунди изгубих дъщеря си в морето": Всичко за потъването на луксозна яхта край Сицилия

Е дин човек загина, а шестима души са в неизвестност, след като луксозна яхта потъна при странни метеорологични условия край бреговете на Сицилия.

На борда на плаващата под британски флаг 56-метрова яхта „Bayesian“ са се намирали 22 души - 12 пътници и 10 души екипаж, когато рано в понеделник се разразява силна буря, която създава водовъртежи над водата.

Петнадесет души бяха спасени, а операцията по издирването на безследно изчезналите, сред които е и британският технологичен магнат Майк Линч, продължава.

Ето какво знаем за трагедията до момента и как се е развила тя.

Според очевидци в ранните часове на понеделник сутринта „Bayesian“ е била ударена от внезапна и мощна буря.

Според съобщенията корабът е бил закотвен на морското дъно извън пристанището в Портичело, малко рибарско селище на изток от Палермо, когато италианската брегова охрана описва настъпването на „силна буря“.

Бурята е била толкова силна, че е предизвикала появата на водовъртежи или въртящи се стълбове от въздух и мъгла над морето.

Свидетели разказват пред италианската информационна агенция Ansa, че котвата на „Bayesian“ е била спусната, когато бурята се е разразила, в резултат на което 72-метровата алуминиева мачта се е счупила наполовина, а корабът е загубил равновесие и е потънал.

Той е изчезнал под водата около 05:00 ч. местно време (04:00 ч. българско време).

Карстен Борнер, капитан на намираща се наблизо лодка, заяви, че след като бурята отминала, екипажът забелязал, че яхтата, която била зад тях, е изчезнала.

„Видяхме червена сигнална ракета, така че аз и първият ми помощник отидохме на мястото и открихме този спасителен сал, който се носеше на дрейф“, каза той пред Ройтерс.

Екипажът му взел на борда няколко оцелели, включително трима, които били сериозно ранени.

Друг свидетел, Фабио Чефалу, капитан на траулер, каза, че се е готвел да излезе на риболовен излет, когато видял светкавици, затова останал в пристанището.

„Около 4:15 ч. видяхме сигнална ракета в морето. Изчакахме този водовъртеж да премине. След 10 минути излязохме в морето и видяхме възглавници и цялата останала част от лодката, която беше потънала, както и всичко, което беше на палубата, в морето. Не видяхме обаче никакви хора в морето“, казва той според съобщенията на информационната агенция EVN.

Друг рибар описва, че е видял яхтата да „потъва със собствените си очи“.

Пред вестник „Джорнале ди Сицилия“ свидетелят разказва, че е бил вкъщи, когато се е разразило торнадото.

„Тогава видях лодката, тя имаше само една мачта, беше много голяма“, каза той.

Малко след това той слязъл до залива Санта Николикия в Портичело, за да види по-добре какво се случва.

Той добави: „Лодката все още плаваше, а после изведнъж изчезна. Видях как потъва със собствените си очи.“

Sky's @ashnahurynag reports from Sicily where the search and rescue mission has "ramped up" after a superyacht carrying mostly Britons was sunk in a tornado.



Follow live updates | https://t.co/Q0jT6ae67p pic.twitter.com/KtSWfmp5W3