Британски предприемач e сред изчезналите край Сицилия

Е дин човек загина, а шестима са в неизвестност, сред които и британският предприемач Майк Линч, след като луксозна яхта потъна при внезапна буря край бреговете на главния град на Сицилия – Палермо малко преди изгрев слънце тази сутрин, предаде Ройтерс.

На борда на 56-метровия плавателен съд „Бейсиан“ (Bayesian), плаващ под британски флаг са били 22 души, става ясно от изявление на италианската брегова охрана.

Имената на загиналия мъж и хората в неизвестност все още не са оповестени официално, но участници в спасителната операция потвърдиха, че Линч не е сред спасените. Италианската брегова охрана съобщи само, че сред изчезналите са британски, американски и канадски граждани.

Сред 15-те спасени е и едногодишно дете. Осем от тях са откарани в местни болници. Всички те са в стабилно състояние, съобщиха местните медии.

„Вятърът беше много силен. Очакваше се лошо време, но не от този мащаб“, каза пред Ройтерс служител на бреговата охрана в Палермо.

Капитанът на плавателен съд, който е бил в близост, разказа пред Ройтерс, че когато бурята се разразила, той е запалил двигателя на плавателния си съд, за да избегне сблъсък с „Бейсиан“.

„Успяхме да стабилизираме нашия кораб, а след като бурята отмина, забелязахме, че корабът зад нас го няма“, каза пред журналисти Карстен Борнер. Другият плавателен съд „лежеше на повърхността на водата, а след това потъна“, добави той.

Борнер уточни, че екипажът му е открил някои от оцелелите в спасителна лодка. Сред тях са били и трима тежко ранени, сред които имало и бебе момиче с майка си. Те ги качили на борда, преди да бъдат отведени от бреговата охрана.

Петдесет и девет годишният Майк Линч, известен още като британският Бил Гейтс, е един от най-прочутите технологични предприемачи във Великобритания.

През юни той беше оправдан от съд в Сан Франциско по обвинения в измами, свързани с продажбата на софтуерната му компания “Отонъми” (Autonomy) на „Хюлет Пакард“ за 11 млрд. долара през 2011 г.

Продажбата затвърди репутацията на Линч като „британския Бил Гейтс“, но тя бързо се срина, след като „Хюлет Пакард“ понижи стойността на компанията с 8,8 млрд. долара.

Сега водолази от италианската брегова охрана оглеждат останките на потъналата на дълбочина от 49 метра под морското равнище яхта.

Прокуратурата в близкия град Термини Имерезе е започнала разследване.

Яхтата „Бейсиан“ е построена от италианската корабостроителна компания „Перини“ през 2008 г. и е преоборудвана през 2020 г.

Тя е носител на награди заради своя дизайн и в шестте си каюти може да приеме до 12 гости, както и екипаж от 10 души.

Засега не се уточнява кой е собственик на яхтата, но се предполага, че това е Линч, тъй като името на плавателния съд наподобява наименованието на теоремата на Бейс, която е в основата на докторска му дисертация и софтуерът, благодарение на който той забогатя.

Плавателният съд е отплавал от пристанище Милацо на 14 август и за последно е забелязан закотвен източно от Палермо в неделя вечерта, показва приложението за проследяване на кораби „Веселфайндър“ (Vesselfinder).

Говорител на британското Външно министерство каза, че британските власти са в контакт с италианските си колеги във връзка с инцидента и са готови да осигурят консулска помощ на британските граждани, спасени от яхтата.

