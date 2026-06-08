Свят

Мощен трус от 8,2 разтърси Филипините

Земетресението е регистрирано край остров Минданао на дълбочина от 10 километра

Обновена преди 47 минути / 8 юни 2026, 07:08
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З еметресение с магнитуд 8,2 разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс. 

Най-малко 12 души загинаха, а над 200 бяха ранени, вследствие на силното земетресение.

Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради.

По-рано бе съобщено за осем загинали при труса край южния филипински остров Минданао, както и за значителни материални щети. Земетресението е станало на дълбочина от 33 километра под морското дъно.

След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони.

В крайна сметка бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър, посочва АП.

Тревогата в Индонезия вече е отменена, съобщи Франс прес.

До южното японско крайбрежие са достигнали приливни вълни с височина до 20 сантиметра, съобщиха местните власти, цитирани от националната новинарска агенция Киодо.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами каза, цитиран от Асошиейтед прес, че опасността от приливни вълни в региона до голяма степен е отминала.

Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията. 

"Няколко сгради са рухнали. Няколко къщи също са се срутили", каза Роберт Дагон - полицай от Генерал Сантос - главния град на остров Минданао.

Началникът на полицията в град Алабел в Сарангани Бенджи Анчета каза, че сградата на полицията е получила няколко пукнатини от земетресението, което е станало веднага след церемонията за издигане на флага.

Анчета добави, че няма информацията за пострадали в провинцията, но няколко човека са припаднали след мощния трус.

“Това беше най-силното земетресение, което сме усещали”, каза полицейският началник в телефонен разговор с Ройтерс. 

Очевидци в северния индонезийски град Мандао казаха, че и там трусът е усетен много силно. 

Филипините и Индонезия са части от тектоничния “Тихоокеански огнен пръстен” - сеизмично активен пояс, простиращ се от Южна Америка до руския Далечен изток.

По-рано днес Индонезия нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами след земетресението.

Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е “наредено да се евакуират организирано на по-високи места“, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. 

“Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.

  • Какво представлява земетресението?

Земетресението представлява внезапно освобождаване на енергия в земната кора, което води до образуването на сеизмични вълни. Този природен феномен се проявява като разклащане, вибрации или изместване на земната повърхност, което може да варира от едва доловими трептения до разрушителни трусове, способни да променят релефа на местността.

Основната причина за възникването на земетресенията е тектониката на плочите. Земната литосфера е разделена на няколко големи и множество по-малки тектонични плочи, които постоянно се движат с много бавна скорост върху по-пластичната астеносфера. Когато плочите се движат, те често се заклещват една в друга по протежение на разломни линии поради триенето. С течение на времето в тези зони се натрупва огромно напрежение. Когато това напрежение надвиши границата на здравина на скалите, настъпва рязко разкъсване или отместване, при което натрупаната енергия се освобождава под формата на сеизмични вълни, разпространяващи се във всички посоки.

Точката вътре в земните недра, от която започва самото разкъсване, се нарича хипоцентър или огнище. Точката на земната повърхност, разположена директно над хипоцентъра, се нарича епицентър. Обикновено в епицентъра интензивността на земетресението е най-голяма и разрушенията са най-значителни.

За измерване на параметрите на земетресенията се използват два основни подхода. Магнитудът, измерван чрез скалата на Рихтер или скалата на моментния магнитуд, отразява количеството енергия, отделено при труса. Той е обективна стойност, която не се променя в зависимост от разстоянието до епицентъра. За оценка на влиянието на земетресението върху хората, сградите и природата се използва интензивност, измервана по скали като Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64) или модифицираната скала на Меркали, която зависи от отдалечеността на наблюдателя от епицентъра.

Земетресенията са сред най-смъртоносните природни бедствия в историята на човечеството. Те могат да предизвикат вторични ефекти като свлачища, цунами (ако епицентърът е в океан), пожари и срутвания на инфраструктура. Значимостта на сеизмологията – науката, изучаваща земетресенията – се състои не само в разбирането на вътрешния строеж на Земята, но и в разработването на методи за сеизмично осигуряване на строителството. Въпреки напредъка на съвременната наука, точното прогнозиране на времето, мястото и силата на предстоящо земетресение остава едно от големите предизвикателства пред съвременната геофизика. Поради това усилията на световната общност са насочени към изграждането на устойчива инфраструктура и системи за ранно предупреждение, които да минимизират човешките жертви и материалните щети при сеизмични събития.

Мощно земетресение разтърси Филипините

  • Как да се предпазим от цунами?

Цунамито е едно от най-разрушителните природни бедствия, представляващо поредица от гигантски морски вълни, породени най-често от мощни подводни земетресения, вулканични изригвания или свлачища. Поради огромната си енергия и скорост, тези вълни могат да прекосят цели океани и да нанесат катастрофални щети при достигане на крайбрежните райони. Подготовката за реакция при подобна опасност е от критично значение за оцеляването.

Основните мерки за безопасност започват с разбирането на ранните признаци. Природните предупредителни знаци включват силно земетресение с продължителна продължителност, при което стоенето на крака е трудно, или внезапно и необичайно отдръпване на морската вода, което разкрива морското дъно. В такива случаи незабавното придвижване към по-високи места или към вътрешността на сушата е задължително, без да се чака официално нареждане.

Ключов аспект на превенцията е познаването на местните системи за ранно предупреждение. В райони с висок риск съществуват специализирани сирени и комуникационни канали, които излъчват предупреждения при засичане на сеизмична активност. Важно е жителите и туристите да следят официалните съобщения по радиото, телевизията или мобилните приложения, предназначени за гражданска защита. В случай на обявена тревога, никога не трябва да се отива към брега, за да се наблюдава явлението, тъй като вълните са непредвидими и могат да навлязат дълбоко в сушата по поречията на реки.

Подготовката на индивидуален план за евакуация е съществена част от личната безопасност. Всеки член на семейството трябва да знае предварително определените маршрути за излизане от зоната на риск, водещи до места с надморска височина от поне 30 метра. Препоръчително е поддържането на готов „авариен комплект“, съдържащ документи, основни медикаменти, вода, храна и фенер.

Историческият опит показва, че обучението на населението значително намалява смъртността при подобни събития. Редовното участие в тренировъчни евакуации и запознаването с топографията на района са най-ефективните инструменти за превенция. Важно е да се помни, че цунамито не е единична вълна, а поредица, като първата вълна често не е най-голямата, а периодът между отделните приливи може да варира от минути до няколко часа. Ето защо, връщането в крайбрежните зони е безопасно едва след изрично потвърждение от страна на компетентните органи, че опасността е преминала напълно.

Вижте повече в нашата галерия: Мощен трус разтърси Филипините

Мощен трус разтърси Филипините
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Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Мощен трус разтърси Филипините
Източник: БТА    
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