Свят

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Мерките идват след студентски протести и оставката на министъра на образованието

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 21:21
Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия
Източник: БТА/АР

И ндийският премиер Нарендра Моди днес обяви създаването на специален екип, натоварен със задачата да реформира изпитната система на страната - ден, след като министърът на образованието подаде оставка след протести на студенти, обвиняващи го в измами с приемните изпити, предаде Франс прес.

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Във видео послание, публикувано в социалната мрежа Екс, Моди съобщи, че правителството му е “решило да създаде специален екип на високо ниво, воден от световно признатия технологичен експерт Нандан Нилекани, който да се фокусира върху реформиране на изпитната система”

Нилекани е съосновател на индийския технологичен гигант “Инфосис”, който ръководи проекта за биометрична идентификация “Адхар” за 1,4 милиарда души.

“Нашата изпитна система трябва да бъде надеждна. Нашата изпитна система трябва да бъде прозрачна. Нашата изпитна система трябва да се възползва максимално от технологиите”, заяви Моди.

Това послание идва след няколко седмици на протести, водени от студенти, организирани в социалните медии от онлайн движението “Народна партия на хлебарките“.

Недоволството избухна след мащабни измами, опорочили националния приемен изпит за медицинските училища през май, на който се явиха над 2 милиона кандидати. Според местните медии отмяната на изпита е довела до самоубийствата на около 20 кандидат студенти.

Протестите доведоха до оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан вчера, на шестия ден от началото на улични демонстрации, а оттеглянето му бе прието за победа.

Това са най-сериозните протести, откакто Моди бе преизбран през 2024 г. Той си изгради образ на силен човек, след като пое властта в Индия през 2014 г., отбелязва АФП. 

Редактор: Стела Христова
Източник: Валерия Динкова/БТА    
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