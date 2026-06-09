Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота

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Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

С пасители претърсваха разрушени сгради в южната част на Филипините във вторник, за да се уверят, че няма хора, останали под руините след земетресението с магнитуд 7,8, което удари страната в понеделник сутринта, предава The Washington Post.

Според официалните данни само четирима души все още се водят в неизвестност в южните провинции в близост до епицентъра. Въпреки това Службата за гражданска защита призна, че редица срутени или сериозно повредени сгради трябва да бъдат щателно проверени за евентуални оцелели или жертви.

Земетресението беше регистрирано край бреговете на остров Минданао, втория по население остров във Филипините. Освен че рани близо 500 души, трусът принуди повече от 20 000 жители да напуснат домовете си, като повечето от тях потърсиха убежище в аварийни центрове.

Много хора са избягали от домовете си от страх от цунами. Във Филипините бяха измерени вълни с височина до 1,4 метра над нормалното морско равнище, но единствените щети от цунами са нанесени на шест крайбрежни колиби, изградени на колове в рибарско селище. По-малки вълни достигнаха и бреговете на Индонезия, Палау и дори южна Япония.

An offshore magnitude 7.8 earthquake rocked the southern Philippines Monday, killing at least 19 people, injuring more than 200 others mostly in damaged buildings and sending a roughly 3-foot tsunami into nearby coasts. https://t.co/Pj2UAzXwpl pic.twitter.com/WoSGtA7f07 — CBS News (@CBSNews) June 8, 2026

Свлачища и срутени сгради причиниха множество жертви

Земетресението остави след себе си значителни разрушения, включително в оживения крайбрежен град Генерал Сантос с население над 700 000 души, известен като столицата на риболова на риба тон във Филипините. Там най-малко 13 души загинаха при срутвания на сгради и вследствие на падащи отломки.

Още най-малко 18 души са загинали в провинция Сарангани, предимно при свлачище, което затрупа къщи в планинския град Глан, съобщи Рафаелито Алехандро от Службата за гражданска защита.

Останалите жертви са регистрирани в провинциите Южен Котабато и Давао Оксидентал, както и на остров Балут, съобщиха служители от службите за реагиране при бедствия.

По предварителни данни на властите около 2000 жилищни сгради и 117 държавни сгради и съоръжения са били повредени в няколко провинции.

Международното летище в Генерал Сантос остава затворено, което наложи отмяната на 63 вътрешни полета. Изключение се прави единствено за полети с хуманитарна мисия.

Около 6000 обществени училищни сгради в засегнатите от труса провинции трябва да бъдат инспектирани, преди учебните занятия да бъдат възобновени.

Земетресението удари именно в първия учебен ден след двумесечната лятна ваканция. Сред пострадалите има много ученици, които по това време са се събрали за традиционните сутрешни церемонии по издигане на националния флаг.

Властите предупредиха, че сградите с появили се пукнатини могат да се срутят при последващи вторични трусове, някои от които са особено силни.

„Не можем да настояваме за незабавното отваряне на училищата, защото трябва да сме сигурни в здравината на сградите“, заяви Алехандро.

A 7.8-magnitude earthquake in the Philippines on Monday killed at least 35 people, according to provincial authorities, after toppling buildings and sparking tsunami warnings across the region.https://t.co/y8YwL1tbyq — SBS News (@SBSNews) June 9, 2026

Най-силното земетресение във Филипините от 1976 година насам

Земетресението в понеделник е било с епицентър в морето на дълбочина 33 километра, на около 32 километра югозападно от град Маасим в провинция Сарангани.

Според директора на Филипинския институт по вулканология и сеизмология Тересито Баколкол трусът е бил предизвикан от движение по Котабатската океанска падина и е най-силният от 1976 година насам.

Тогава същата подводна падина е предизвикала земетресение с магнитуд 8,1, последвано от мощно цунами на 17 август 1976 година.

По думите на Баколкол около 8000 души са загинали при това бедствие, когато цунами с височина между 8 и 10 метра заляло множество градове и провинции.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология планира през август да отбележи годишнината от трагедията, като постави паметни знаци в уязвими населени места, за да напомня за необходимостта от постоянна готовност при подобни бедствия, каза Баколкол пред Асошиейтед прес.

Друго силно земетресение с магнитуд 7,8 през 1990 година отне живота на над 1000 души, рани хиляди и причини мащабни разрушения в северните провинции и градове на страната.

20,000 people displaced by the Philippine #earthquake that killed at least 37https://t.co/vXr3xENaUC — Rich Klein (@RichKleinCrisis) June 9, 2026

Международна подкрепа за пострадалите райони

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши изпрати висши служители, отговарящи за отбраната и управлението на бедствия, от столицата Манила в засегнатите райони. Тяхната задача е да координират издирвателните и спасителните операции, разпределението на десетки хиляди хранителни пакети и строителни материали за пострадалите, както и оценката на щетите по мостове, пътища и друга инфраструктура.

Съединените щати, които са съюзник на Филипините по силата на договор за взаимна отбрана, заявиха, че координират действията си с Манила и са готови да окажат подкрепа на спасителните операции.

Франция, Япония и Нова Зеландия също изразиха готовност да помогнат.

Филипините често са засегнати от земетресения и вулканични изригвания заради разположението си в Тихоокеанския „огнен пръстен“, зона с висока сеизмична активност около Тихия океан.

Архипелагът е подложен и на въздействието на около 20 тайфуна и тропически бури всяка година, което го прави една от най-застрашените от природни бедствия държави в света.