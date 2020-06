Расисти ли са полицаите в САЩ?

О т няколко дни насам САЩ са в плен на масови размирици, повод за които стана смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Той почина при полицейски арест, което за пореден път разпали напрежение. Протестите обхванаха десетки градове, сред които Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос Анджелис и Чикаго.

Тръмп: Изпращам хиляди тежко въоръжени войници

Расизмът и създаването на американската полиция

Според някои историци, произходът на правоприлагащите органи в САЩ е тясно свързан с расизма. В южните щати, например, са съществували т. нар. „робски патрули“. Те били съставени от бели доброволци и основната им задача била да следят за спазването на реда, като откриват и наказват избягали чернокожи роби или смазват опитите за организиране на въстания. Първите подобни патрули се появяват в Северна Каролина в началото на 18 век. Според проф. Майкъл Робинсън от университета в Джорджия, по времето на втория американски президент Джон Адамс (управлявал САЩ в периода 1797 – 1801 г.), „робски патрули“ е имало във всеки щат, в който робството не било премахнато.

Експерт: Тръмп се опитва да „яхне” протеста и да спечели изборите

През 19 век, в градове като Бостън, Ню Йорк и Чикаго, се появяват и първите полицейски управления. Почти всички служители на реда били бели мъже, много от които имали негативно отношение към малцинствата. Експертът по криминология от университета в Кентъки Гари Потър обяснява, че от тях се очаквало да следят основно онези, считани за „опасни групи“, т.е. афроамериканците, имигрантите и социално слабите.

Каква е ситуацията в наши дни

Днес ситуацията в американската полиция е различна. По данни от 2018 г., около 13% от служителите на реда са чернокожи, а 11% са латиноамериканци или с азиатски произход. Американските власти също така са инициирали различни програми за намаляването на дискриминацията и проявите на расово разделение. „Не мисля, че има системен расизъм. Смятам, че 99,9% от полицаите са добри американци“, заяви съветникът на Белия дом по националната сигурност Робърт О‘Брайън. „Има някои лоши ябълки, има полицаи, които са расисти, но те определено са малцинство“, добави още той.

Протестите в САЩ ескалират, има убит

Какво сочи статистиката? Според изследване, обхващащо 17 американски щата в периода 2009 – 2012 г., 32% от хората, убити от полицаи, са чернокожи. Друго изследване, извършено от вестник „Вашингтон пост“, показва, че през 2018 г. от общо 992 жертви на силите на реда, 229 са чернокожи, т.е. около 23%. Тук трябва да се обърне внимание на една важна подробност – афроамериканците представляват по-малко от 13% от населението на САЩ. От дълги години също така се води спор дали нивата на престъпността са по-високи в общностите с преобладаващо чернокожо население. Това твърдение има своите поддръжници и противници, но едно нещо е безспорно – голяма част от затворниците в САЩ са чернокожи (близо 38 процента, по данни от май тази година). Дали това означава, че тези хора по-често извършват престъпления? Или съдебната система в страната е по-склонна да наказва афроамериканците? Това са въпроси, които продължават да са обект на разпалени дебати.

Дългата история на расовите сблъсъци

Безредиците в САЩ, на които ставаме свидетели в момента, далеч не са нещо невиждано преди. Подобни размирици са избухвали многократно в американската история. Ето и няколко примера:

Уотс, 1965 г.

Уотс е предградие на Лос Анджелис, където през 60-те години на миналия век живеели предимно афроамериканци. Бедността, безработицата и расизмът били проблеми, с които местното население се сблъсквало ежедневно. На 11 август 1965 г., по време на рутинна проверка на пътната полиция, избухва скандал между служители на реда и семейството на чернокож шофьор. След като мъжът е арестуван, избухват масови протести, прераснали в насилие. Равносметката от размириците е 34 загинали, над 1000 ранени и нанесени щети в размер на около 40 млн. долара.

Нюарк, 1967 г.

Размириците в Нюарк са доказателство за това колко опасни могат да бъдат фалшивите новини. След като двама полицаи спират чернокож шофьор и го арестуват плъзва слух, че задържаният е бил убит. Това не е истина, но става повод за избухването на масови безредици, отнели живота на 26 души. Размириците обхващат и намиращия се близо до Нюарк град Плейнфийлд.

Детройт, 1967 г.

В ранните часове на 23 юли полицаи нахлуват в нелегален бар, където са се събрали десетки чернокожи мъже и жени. Твърденията, че силите на реда са използвали прекомерна сила, предизвикват масово недоволство и няколко часа по-късно избухват големи протести, прераснали в сблъсъци между демонстранти и полиция. Безредиците продължават пет дни и отнемат живота на 43 души.

Чикаго, 1968 г.

Убийството на емблематичния водач на движението за равни граждански права Мартин Лутър Кинг-младши предизвиква масови протести в над 100 града в САЩ. Особено тежка е ситуацията в Чикаго. 10 000 служители на реда се изправят срещу демонстрантите, въведен е и полицейски час. Десетки сгради са изгорени до основи, което оставя много хора без дом.

Лос Анджелис, 1992 г.

През 1991 г. четирима бели полицаи пребиват брутално афроамериканеца Родни Кинг. Очевидец заснема случилото се и кадрите предизвикват вълна от възмущение. Полицаите са изправени пред съда и на 29 април 1992 г. са оправдани. Това става повод за избухването на най-тежките расови сблъсъци в съвременната история на САЩ. Загиват над 50 души, много сгради са опожарени, а щетите възлизат на около 1 млрд. долара.

Синсинати, 2001 г.

Убийството на 19-годишния чернокож младеж Тимъти Томас от бял полицай става повод за избухването на масови протести, прераснали в безредици. Три дни по-късно кметът Чарли Лукън въвежда полицейски час и ситуацията се нормализира. Според някои, причината за това всъщност не е полицейският час, а започналите проливни валежи, които довели до рязък спад в броя на участниците в размириците.