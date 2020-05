Протестите в САЩ ескалират, има убит

Н ова вълна от протести и сблъсъци между демонстранти и полицията имаше тази нощ в редица американски градове. До тях се стигна след смъртта на цветнокожия Джордж Флойд, който почина по време на полицейски арест в Минеаполис. Заради ескалацията на протестите в някои от големите градове беше въведен комендантски час.

В събота цялата Национална гвардия на Минесота, където е Минеаполис, бе задействана за първи път от Втората световна война след две нощи на протести, придружени от насилие. Щатският губернатор Тим Уолц каза, че външни елементи, които може да са анархисти, но и бели супремасисти или трафиканти на дрога, предизвикват прерастването на протестите в насилие. Самият Тръмп пък каза, че това се предизвиква от малки групи престъпници и вандали, от крайнолеви и от антифашисти и призова да не се допуска разрушаването на американските градове от подобни хора.

"The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief." pic.twitter.com/lirAMSv4Wo