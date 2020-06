Експерт: Тръмп се опитва да „яхне” протеста и да спечели изборите

„Тук бялата доминация и отпорът на бялото население всъщност може да доведе до накланяне на везните и Тъмп да използва този модел, за да спечели отново изборите”.

Така коментира пред NOVA Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи, бунтовете и протестите в САЩ, предизвикани от смъртта при полицейски арест миналия понеделник на 46-годишния Джордж Флойд.

„По принцип расово насилие и полицейско насилие на расова основа съществува от много години. Още 1968 г. такъв тип сблъсъци доведе на власт президента Никсън. Точно по същия начин, по който президентът Тръмп се опитва да „яхне” тези протести. Тоест „белият” отговор на насилието от страна на чернокожите”, заяви Керемедчиев.

„Тук има два сериозни аспекта. Първо, ако си спомняте 1991 г., Родни Кинг – чернокож, който беше брутално пребит от полицията в Лос Анжелис, отново същия тип протести, прераснали в много сериозни сблъсъци. Разликата между сега и тогава е това, че в момента технологиите позволяват много по-бързо да се записват и да се качват в медиите такъв тип престъпления. И американските полицаи – болшинството, са длъжни да носят камери”, посочи Керемедчиев.

„Това е капката, която преля чашата. Най-големият противник на президента Тръмп е пандемията от коронавируса. 8 пъти се увеличиха безработните в САЩ. Вече са близо 30 млн. От 3% преди, безработицата вече е почти 24%. Те се увеличават с между 1 и 2 млн. на седмица. Това е огромно социално напрежение, което избива в политически аспект”, смята експертът.

„Има партия в САЩ, която се нарича „Демократични социалисти”. За последните 8 години те учетворяват своите привърженици, а за последните 2 месеца на пандемията ги вдигат с още 15%. Тоест социалното напрежение прераства вече в политическо такова и тези политически аспекти водят до масовост на протестите”, подчерта Керемедчиев.

„Чернокожите и латиноамериканците са най-засегнати от безработицата. Отделно политиката на президента Тръмп за ограничаване на нелегалната имиграция и депортиране на хора, се отрази най-вече на имигрантите от Латинска Америка”, каза Керемедчиев.

„Тръмп залага изцяло на расова сегрегация, на расови противопоставяния и всъщност той печели белите”, посочи експертът.

„Има масово „яхване” на протестите. Едно от лицата на основната опозиция е Александрия Кортес, която е демократичен член на Камерата на представителите. Тя всъщност се води за лицето на социалните искания. Тя в момента пропагандира безплатно образование и здравеопазване и събира все повече подкрепа и в Демократическата партия, и в обществото”.

„Тези протести, които започнаха от едно варварско престъпление, достигнаха политическите среди и изцяло ще повлияят на изборите тази година. При всички положения кандидатът за президент от демократите Байдън ще се опита да отмести фокуса от себе си. Той в момента е в много лоша позиция. Разследван е за корупция в Украйна, а синът му – за сексуални посегателства спрямо жени. Така че Байдън ще се опита да „яхне” този процес възможно най-удачно и да го насочи срещу президента Тръмп”, заяви Керемедчиев.

„Както беше 1991 г. тези протести постепенно ще започнат да затихват. В момента те са много по-мащабни, защото ситуацията е много по-кризисна, хората са без работа”, счита Керемедчиев.

По информация на „Ню Йорк Таймс” президентът Тръмп е прекарал уикенда извън полезрението на медиите, нападайки противниците си през социалната мрежа Туитър. Той изглежда не иска да се съобрази с призивите на някои от съветниците си, да направи телевизионно обръщение към разделената нация.

В последните дни разрастващите се протести в САЩ достигнаха Вашингтон и пространството пред Белия дом. В петък хиляди протестираха там мирно. Но през нощта останаха стотици, които влязоха в сблъсъци с полицията. От службите са сигурност увериха, че в никакъв момент не е имало опасност за Тръмп или семейството му.

Отговорът на ставащото президентът публикува в Туитър, където нападна опозицията, заявявайки: „Стегнете се кметове и губернатори демократи. Тези хора са АНАРХИСТИ. Обадете се на нашата Национална гвардия СЕГА”.

Get tough Democrat Mayors and Governors. These people are ANARCHISTS. Call in our National Guard NOW. The World is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? NO!!!