Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Ф ренската киноикона Брижит Бардо ще бъде погребана в родния ѝ град Сен Тропе на 7 януари. Скромното изпращане в последния ѝ път ще отрази нейната дългогодишна любов към животните, както и крайнодесните ѝ политически възгледи.

Много погледи ще бъдат насочени към гостите на церемонията в църквата „Нотр-Дам де л'Асомпсьон“, погребението в крайбрежното гробище и публичното събитие в курорта на Ривиерата.

Лидерът на крайната десница Марин Льо Пен потвърди, че ще присъства, докато президентът Еманюел Макрон няма да бъде там.

Очакват се звезди от шоубизнеса, но нейната фондация за правата на животните подчерта, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“.

Погребението ще бъде излъчено на публични екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит.

Звездата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се оттегли, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години.

