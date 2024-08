"Революцията на поколението Z" в Бангладеш свали лидер ветеран

В Бангладеш това е наречено революция на поколението Z - антиправителствено движение, което изправя предимно млади студенти срещу 76-годишен лидер, който доминира в страната от десетилетия и през последните години става все по-авторитарен.

В понеделник по улиците на столицата на Бангладеш Дака имаше ликуване, след като министър-председателят Шейх Хасина подаде оставка и избяга от страната с хеликоптер след седмици на смъртоносни протести.

A tyrant is finally ousted Al hamdulilah. May Allah have mercy on all of those who have died, and grant #Bangladesh better in the days to come during these moments of uncertainty. pic.twitter.com/Pi47q6kks0 — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) August 5, 2024

(Във видеото: След кървавите протести: Премиерът на Бангладеш подаде оставка)

Внезапното напускане на Хасина слага край на 15-годишното й управление, което беше белязано от потискане на гражданските свободи и тежка употреба на силите за сигурност за потушаване на несъгласието, твърдят критици и правозащитни групи.

В национално обръщение началникът на армията на Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман заяви, че военните ще сформират временно правителство, но лидерите на студентските протести призоваха нобеловия лауреат Мохамед Юнус да оглави временна администрация.

По-късно във вторник източник от мозъчния тръст "Център Юнус" в Дака потвърди пред CNN, че неговият основател се е съгласил да се върне в Бангладеш, за да изпълни искането на протестиращите той да оглави временното правителство, докато основната опозиционна партия в страната предложи пълната си подкрепа на протестиращите студенти.

Това, което започна като мирни протести на студенти срещу квотите за работа в държавната администрация, се превърна в общонационален натиск за принуждаване на Хасина да напусне поста си, след като според местните медии и агенции демонстрантите бяха посрещнати от правителството с репресии, при които загинаха около 300 души.

Day 1 of

Reforming Bangladesh! 🇧🇩🙌🏻 pic.twitter.com/u0RwuBdu7r — Nidhi (@inlobwithu) August 6, 2024

Хасина обвини опозицията за насилието и наложи блокиране на интернет и безсрочен вечерен час в цялата страна.

Нейната реакция разпали още повече протестиращите и в крайна сметка най-дългогодишната жена начело на правителството в света трябваше бързо да избяга от страната заедно със сестра си в Индия, преди тълпата да нахлуе в официалната ѝ резиденция, да разбие стените и да разграби съдържанието ѝ.

Защо бангладешците бяха на улицата?

Студентите започнаха да протестират на 1 юли в престижния университет в Дака с искане да се сложи край на правителствената квотна система, която запазва 30 % от длъжностите в държавната администрация за роднини на ветерани, воювали във войната за независимост на Бангладеш от Пакистан през 1971 г.

Много от съвременния политически елит на страната са свързани с това поколение - включително Хасина, дъщеря на шейх Муджибур Рахман, широко смятания за основател на съвременния Бангладеш, който беше убит през 1975 г.

Запазените роли са свързани със сигурност на работното място и по-високо заплащане, а протестиращите заявиха, че квотната система е дискриминационна и облагодетелства поддръжниците на управляващата партия "Лига Авами" на Хасина.

Причината за гнева е високата безработица в страната, особено сред младите хора. При управлението на Хасина Бангладеш отбеляза силен икономически растеж, който обаче се забави в периода след пандемията и е съпътстван от висока инфлация и изчерпани валутни резерви. В страната с население от 170 млн. души повече от 30 млн. души не работят и не учат.

Протестите се превърнаха в насилствени на 15 юли и все по-смъртоносният отговор на правителството подхрани още повече гнева им, дори след като Върховният съд отмени повечето от спорните квоти за работа в държавната администрация и бяха премахнати интернет блокадите.

В неделя най-малко 91 души бяха убити, а стотици ранени при сблъсъци между полицията и протестиращите - най-големият брой за един ден от всички протести в най-новата история на страната.

Another latest photo from Bangladesh where Muslims are protecting Hindus temples 👇 pic.twitter.com/HYlA5Z9rJE — Dhruv Rathee (Parody) (@dhruvrahtee) August 5, 2024

"Кръв пред моя университет"

След като Хасина подаде оставка в понеделник, празненствата скоро отстъпиха място на повече насилие, тъй като протестиращите подпалиха няколко сгради, включително Мемориалния музей Бангабандху - родовата резиденция на бащата на Хасина Муджибур Рахман - и офиси на Лигата Авами, разказаха очевидци пред CNN.

"Нещата се обърнаха много бързо", казва 23-годишният Раян Афтаб, студент в университета BRAC, който казва, че полицията е стреляла по протестиращите пред кампуса.

"Те стреляха по всички. В момента пред университета ми има кръв. Има около 30 тела... Не можах да спя цяла нощ".

В цялата столица антиправителствени протестиращи бяха нападнати от полицаи и военни, разказват свидетели. В Медицинския колеж в Дака полицията открила огън по протестиращите, според репортер на CNN, който бил на мястото на събитието.

Студентите и протестиращите в университетския кампус в Дака и в Шахид Минар, национален паметник в столицата, са били бити от полицията, докато са се събирали на тези места.

"Отидох в Шахид Минар с моите приятели, за да празнувам. Беше епично. Там има като хиляди хора, всички отидоха, независимо от класа, наследство, религия, всички сме заедно и всички студенти се срещнаха със знамена и всичко останало. Беше исторически момент", казва Афтаб.

"Но беше краткотраен", допълва Афтаб.

Междувременно в интернет се появиха снимки на млади хора, които охраняват хиндуистки храмове, тъй като в мрежата се разпространяваше дезинформация и тълпа нападна храм, според директора на храма на ИСККОН в Мехерпур.

Наследството на Хасина

Salute to the brave Students of Bangladesh. They've ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/NcYEjesQjS — Muhammad Saad 🇵🇸 (@hafizsaadriaz) August 5, 2024

Демонстрациите се превърнаха в най-голямото предизвикателство за Хасина, след като тя си осигури четвърти пореден мандат на изборите през януари, които бяха бойкотирани от основната опозиционна партия в знак на протест срещу широко разпространените според тях репресии срещу нейните редици.

Във вторник президентът на Бангладеш Мохамед Шахабуддин обяви освобождаването на опозиционния лидер и бивш министър-председател Халеда Зия - дългогодишен съперник на Хасина - която беше вкарана в затвора през 2018 г. по обвинения в подкуп, които тя отрича. Други протестиращи студенти и арестувани по "фалшиви дела" също бяха освободени, заяви президентът.

Политическата кариера на Хасина продължава десетилетия, след като се завръща от изгнание в началото на 80-те години на миналия век след убийството на баща ѝ и по-голямата част от семейството ѝ. През 1990 г. тя оглави народно демократично въстание срещу военното управление и през следващите години преживя няколко опита за убийство.

За първи път става министър-председател през 1996 г. и изпълнява длъжността един мандат, преди да се върне на власт през 2008 г., като управлява Бангладеш със своята партия "Лига Авами" до понеделник.

Правозащитни организации предупредиха, че Хасина и нейното правителство са се насочили към еднопартийна система, а критиците изразиха загриженост от зачестилите съобщения за политическо насилие, сплашване на избиратели и тормоз над медиите и опозиционерите.

Според правозащитни групи по време на нейното управление правителството е използвало закона си за киберсигурност, за да се противопостави на свободата на изразяване в интернет, като е арестувало журналисти, артисти и активисти, като са докладвани случаи на произволно задържане и изтезания.

Но Хасина успя да се справи с много предишни протести срещу нейното управление, които избухваха най-вече по време на избори, така че оставката ѝ след пет седмици на безредици беше възприета като внезапна и неочаквана.

Младите хора, които станаха свидетели на застреляни и убити техни връстници, подхранвани от мрачните перспективи за работа и уморени от корупцията и репресиите, не можеха да бъдат спрени от полицейски час, блокиране на интернет или сили за сигурност.

"Това може би е първата успешна революция, водена от поколението Z", казва Сабрина Карим, доцент по правителствени науки в университета "Корнел", която специализира в изучаването на политическото насилие.

Възможно е военните също да са изиграли роля за оставката на Хасина. Карим заяви в изявление, че "изглежда, че военните не винаги са били единна сила, подкрепяща режима на Хасина".

"Въпреки че се разпространяват много снимки и видеоклипове, на които се вижда как войници използват смъртоносна сила и стрелят по невъоръжени протестиращи, някои членове на военните призоваха за независимо разследване на тези жестокости, ръководено от ООН", каза тя. "Освен това някои членове на армията обявиха вчера, че няма да използват смъртоносна сила срещу протестиращите, които се събраха в столицата."

Какво следва?

The scenes today in Bangladesh remind me of Aleppo University in 2012. Even if it was for just a fleeting moment, it was beautiful.



Congratulations to the inspirational people of Bangladesh. May we all get the freedom we deserve. 🇧🇩 ❤️ pic.twitter.com/f3FQPTiG2j — كريم (@Idlibie) August 5, 2024

Във вторник Бангладеш очаква сформирането на временното правителство, а организаторите на протеста от организацията "Студенти срещу дискриминацията" заявиха, че ще се срещнат с началника на армията на Бангладеш.

Лидерът на студентите Мохамед Нахид Ислам заяви, че не са постигнали всичките си цели и след оставката на Хасина групата иска да "премахне фашистките системи завинаги". Лидерите казват, че няма да приемат правителство, ръководено или подкрепяно от военните.

Протестната група твърди, че временното правителство трябва да бъде ръководено от Юнус - социален предприемач и банкер, който през 2006 г. получи Нобелова награда за мир за пионерската си дейност в областта на микрофинансирането, помогнала за намаляване на бедността в Бангладеш.

Юнус скоро ще се завърне в Бангладеш с намерението да заеме поста "след лека медицинска процедура в Париж", съобщи източник на CNN. Групата "Студенти срещу дискриминацията" също потвърди завръщането му, като съобщи на CNN в текстово съобщение: "С голямо удоволствие съобщаваме, че д-р Юнус се съгласи да приеме това предизвикателство за спасяването на Бангладеш според молбата на нашите студенти."

В понеделник пред CNN Юнус заяви, че иска армията да предаде контрола над страната на гражданско правителство.

"Хората празнуват на улицата и милиони и милиони хора в цял Бангладеш празнуват така, сякаш това е денят на нашето освобождение", каза той.

Въпреки че оставката на Хасина беше отпразнувана, някои бангладешци изразиха безпокойство относно пътя, който предстои, докато страната се опитва да запълни вакуума в ръководството.

"Хасина може и да си е отишла, но пред Бангладеш все още има дълъг път", казва 25-годишната студентка Файза Чоудхури пред CNN. "Докато нашите религиозни и етнически малцинства не бъдат защитени и правосъдието не достигне и до тях, нацията не е свободна."

Протестиращият Афтаб се опасява, че военните ще се задържат на власт.

BANGLADESH 🇧🇩



Power belongs to the people.



This is massive and resounding. pic.twitter.com/ZQn0txNZqO — Eric (@amerix) August 5, 2024

"Трябва да помним, че през последните 15 години армията не направи нищо. Те защитаваха този режим, така че не могат просто да дойдат на власт и да станат добри момчета. Знаем кои са те и какво ще направят", каза той.

Други бяха по-оптимистично настроени. Друг бангладеш, който учи в Ню Йорк, заяви пред CNN, че "Поколението Z направи всичко възможно. Те са бъдещето на Бангладеш и могат да създадат по-добро бъдеще".

