"Те не са студенти, а терористи": Нови сблъсъци в Бангладеш, има много загинали и ранени

Н ай-малко 12 души са убити, а десетки ранени, при сблъсъци в Бангладеш, предаде Ройтерс.

Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръсне десетките хиляди протестиращи, които настояват за оставката на министър-председателката Шейх Хасина Вазед.

Размириците, накарали правителството да спре интернет услугите, са най-сериозното изпитание за правителството след протестите, които избухнаха, след като Хасина Вазед спечели четвърти пореден мандат на изборите през януари, бойкотирани от основната опозиционна Национална партия на Бангладеш.

Протестиращите блокираха днес големи пътни артерии, а студентите предприеха действия за гражданско неподчинение, с което целят да принудят правителството да подаде оставка.

„Тези, които протестират по улиците, не са студенти, а терористи, които искат да дестабилизират страната“, заяви министър-председателката след заседание на Съвета за национална сигурност.

Двама строителни работници са убити на път за работа, а 30 бяха ранени в централен Бангладеш по време на сблъсък между протестиращи, полиция и активисти на управляващата партия, съобщиха очевидци за Ройтерс.

