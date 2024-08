Премиерът на Бангладеш подаде оставка и избяга в Индия с военен хеликоптер

П ремиерът на Бангладеш подаде оставка и избяга в Индия след седмици на смъртоносни протести в страната.

(Във видеото: Над 90 загинали при протести в Бангладеш, стотици са ранени)

Според съобщения в медиите 76-годишната министър-председателка Шейх Хасина и сестра ѝ са се отправили с военен хеликоптер към източния индийски щат Западен Бенгал, който се намира точно от другата страна на границата. В друг доклад обаче се казва, че тя се е отправила към североизточния индийски щат Трипура.

Съобщенията за оставката на Хасина бяха потвърдени от армията, както и от служители на Върховната комисия на Бангладеш в Делхи.

