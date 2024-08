Първата лъжа на Путин: Потъването на подводницата Курск

Н а 12 август Русия ще отбележи 24-ата годишнина от потъването на подводницата "Курск" със скромни церемонии. В Санкт Петербург имената на всички 118 членове на екипажа ще бъдат рецитирани на църковна служба преди церемонията по полагане на цветя в местното гробище, където са погребани 23 от тях.

Когато мощна експлозия разкъса стоманения нос на "Курск" по време на учения в Баренцово море преди 24 години, никой в Русия не можеше да повярва, пише The Guardian.

Взривът - еквивалент на земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер - е бил толкова силен, че е бил засечен чак до Аляска.

Всички 118 членове на екипажа губят живота си при бедствието: опустошителен удар върху руската военна гордост и репутацията на наскоро избрания президент Владимир Путин, който отказа да съкрати почивката си, за да се справи с кризата.

Катастрофата в "Курск" две десетилетия по-късно е известна като "първата лъжа" на Путин към обществеността, първият провал и повод за централизиране и контрол на руските медии, армия и икономика.

Адвокат Борис Кузнецов вижда трагедията като повратна точка за съвременна Русия.

Катастрофата в "Курск" и последиците от нея, казва Кузнецов, са "първата лъжа" на президента Владимир Путин.

"Лъжите започнаха с потъването на "Курск", казва Кузнецов.

"Когато "Курск" потъна, правителството започна да се намесва в правната и правоприлагащата система. Правителството започва да събира всички средства за масово осведомяване под свой контрол. Целият процес на подкопаване на демокрацията в Русия в много отношения започна с това", казва той.

67-годишният Кузнецов е представлявал семействата на 55 от удавените моряци от "Курск". Сега той има политическо убежище в Съединените щати. Руското правителство е образувало наказателно дело срещу него и е издало международна заповед за арест за него.

Когато на 22 август 2000 г. видимо разтревоженият Путин се среща със съпругите и семействата на моряците от "Курск", те не се страхуват да му крещят и да го обвинят в некомпетентност- поведение, което изглежда невъзможно днес:

Тази среща, казва Кузнецов, може да е била "най-лошият момент" в живота на Путин - и той веднага се е заел да се увери, че никога повече няма да се сблъска с нещо подобно.

"Той беше длъжен да изслуша експертите и докладите на командирите и докладите на военноморското командване. Той беше длъжен да направи всичко това", казва Кузнецов за Путин. "И той не го направи."

Взривът убива за секунди повечето мъже от екипажа, но 23-ма оцеляват и се барикадират заедно в наводнено отделение и очакват спасяване, което така и не идва.

Цели девет дни след инцидента, на 21 август, екип от британски и норвежки водолази влиза в плавателния съд и открива целия му екипаж мъртъв.

Но въпреки известността на смъртоносния инцидент, първото голямо предизвикателство за президентството на Путин по някакъв начин избледнява от колективната памет на фона на продължаващото му изключване от репортажите и официалните изявления на държавната телевизия, предава RFE.

Проучване, проведено от социологическата агенция "Левада център" през 2015 г., което съвпада с 15-ата годишнина от катастрофата, установява, че делът на руснаците, които смятат, че властите са се провалили в отговора си, е намалял повече от наполовина - явление, което директорът на "Левада" Лев Гудков отдава по това време на липсата на официално отразяване на тази и други трагедии, в които властите се смятат за съучастници.

Путин постъпи "безчестно" след появата на новината за трагедията, каза Гудков, и впоследствие се опита да гарантира, че епизодът и последиците от него постепенно ще се изплъзнат от съзнанието на хората.

"Цензурата в медиите блокира информацията за него и само в социалните мрежи дискусията продължи", каза Гудков.

