"Те освободиха някои от най-злите убийци": Тръмп поздрави Владимир Путин

Д оналд Тръмп поздрави руския президент Владимир Путин за "чудесната сделка" за размяна затворници, предаде ДПА.

"Бих искал да поздравя Владимир Путин за това, че сключи още една чудесна сделка", заяви кандидатът за президент на Републиканската партия на предизборен митинг в Атланта, щата Джорджия.

"Те освободиха някои от най-големите убийци в света", посочи Тръмп. "Освободиха някои от най-злите убийци. И ние си върнахме нашите хора, но човече, направихме някои ужасни, ужасни сделки. Хубаво е да кажем, че ги върнахме, но това не е ли лош прецедент", обърна се републиканският лидер към симпатизантите си.

Donald Trump just congratulated Vladimir Putin at his rally in Atlanta



'' I'd like to congratulate Putin for making another great deal."@realDonaldTrump pic.twitter.com/IyU9dC8lgf