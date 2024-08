Децата на руски шпиони не знаят кой е президентът Владимир Путин (СНИМКИ)

Д ецата на двойка руски шпиони, които се завърнаха у дома в четвъртък след най-мащабната размяна на затворници между Запада и Русия от времето на Студената война, разбраха националността си едва по време на полета до Москва, предаде BBC.

(Във видеото: "Не бъркайте режима на Путин със самата Русия": Освободени затворници говориха в Германия)

Артьом Викторович Дулцев и Анна Валеревна Дулцева са се представяли за аржентинска двойка, живееща в Словения, когато са били арестувани там.

Децата им не говорят нито дума на руски и не знаят кой е президентът Владимир Путин, като при пристигането си питат родителите си кой ги посреща, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Общо 24 души, лишени от свобода в седем различни държави, бяха разменени в четвъртък.

Шестнадесет от тях бяха западни затворници, задържани в руски затвори, а осем - руски затворници, държани в САЩ, Норвегия, Германия, Полша и Словения. Сред тях беше и репортерът на "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович.

Четиричленното руско семейство беше посрещнато топло, като Дулцева и дъщеря ѝ получиха цветя и прегръдка от президента Путин.

Anna and Artem Dultsev, Russian spies posing as Argentine ex-pats living in Slovenia, were returned to Russia with their children, ages 8 and 11, who do not speak Russian. The children returned to Russia had no idea parents were spies, Kremlin says https://t.co/EDreE8bZOn pic.twitter.com/7r0AHHgL9D

"Buenas noches", каза президентът на децата на шпионите, като ги поздрави на испански.

Както съобщават аржентинските медии, двойката е била известна като Мария Майер и Лудвиг Гиш и е пристигнала в Словения с аржентинските си паспорти през 2017 г.

Съпругът е създал стартираща IT компания под псевдонима си, а съпругата е имала онлайн художествена галерия.

Семейството използва Любляна за своя база и едва през 2022 г. двойката е арестувана от словенската полиция по обвинения в шпионаж.

В навечерието на мащабната размяна на затворници Дулцев и Дулцева бяха осъдени на по 19 месеца затвор, след като в сряда се признаха за виновни по обвинения в шпионаж. Но предвид арестите им през 2022 г., те бяха освободени срещу излежаване на присъда и им беше наредено да напуснат Словения, както съобщи Асошиейтед прес.

Едва в четвъртък, по време на мащабната размяна на затворници между Русия и Запада, шпионите на Кремъл, както и техните деца, бяха върнати в Русия.

These spy kids suddenly finding out they’re Russian and moving to Russia unable to even speak Russian isn’t even the most surreal part of this life-imitates-art story. It’s that the Russia they find themselves in in 2024 is eerily like the 1980s Soviet Union of The Americans.🤯 https://t.co/mefjHw2CaL