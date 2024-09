Пъф Деди ще остане в затвора

Н якога една от най-влиятелните фигури в хип-хопа, Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс), беше арестуван в понеделник и не се призна за виновен по повдигнатите му обвинения.

На Шон „Диди“ Комбс беше отказано да бъде пуснат под гаранция за втори път, тъй като срещу него са повдигнати няколко обвинения, включително за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, притежание на наркотици и огнестрелно оръжие.

Американският окръжен съдия Андрю Л. Картър заяви, че правителството е доказало „с ясни и убедителни доказателства, че няма условие или набор от условия“, които да гарантират сигурността на обществото, и че рапърът и музикален магнат няма да манипулира свидетели.

54-годишният Деди не се призна за виновен, след като за първи път беше арестуван от полицаи в хотел „Парк Хаят“ в Манхатън, Ню Йорк, в понеделник.

Първоначално му беше отказано освобождаване под гаранция и му беше казано, че ще бъде задържан, след като се призна за виновен по три обвинения по време на първоначалното явяване в съда във вторник.

Адвокатите, представляващи рапъра, поискаха от съдията в сряда да му позволи да изчака процеса в луксозния си дом на остров близо до Маями Бийч, а не в затвора в Бруклин.

Но прокурорите се противопоставиха на това предложение, като заявиха, че съществува твърде голям риск Пъф Деди да заплашва или да навреди на свидетели.

Адвокатите на Деди предложиха пакет от 50 млн. долара гаранция в замяна на освобождаването му под домашен арест с GPS наблюдение и строги ограничения за това кой може да го посещава.

Защитавайки тезата си да го остави зад решетките, прокурорът Емили Джонсън заяви пред съдията, че Комбс отдавна е сплашвал както обвинителите, така и свидетелите на предполагаемите си злоупотреби.

Джонсън цитира текстови съобщения от жени, които твърдят, че Пъф Деди ги е принуждавал да участват в „Freak Offs“, а след това ги е заплашвал, че ще пусне изрични видеозаписи, в които те участват в сексуални действия.

Тя също така заяви, че екипът на защитата на Деди „омаловажава и ужасяващо подценява“ склонността му към насилие.

Защитата и обвинението спориха по искането, преди съдията да постанови решението си.

Според доклада той е принуждавал жертви от женски пол и мъже, работещи в сферата на сексуалните услуги, към сексуални изпълнения с наркотици, наречени „Freak Offs“.

Пъф Деди някога беше една от най-влиятелните фигури в хип-хопа - известен като продуцент и мениджър на покойния Notorious BIG, както и като самостоятелен рапър с хитове като I'll Be Missing You, Come With Me и Bad Boy For Life. През ноември обаче бившата му приятелка, R&B певицата Cassie, подаде съдебен иск, в който го обвинява, че е принуждавал нея и други хора към нежелан секс под въздействие на наркотици.

Искът беше уреден за един ден, но месеци по-късно CNN излъчи запис от охранителна камера на хотел, на който се вижда как Деди удря и рита Cassie и я хвърля на пода.

