Бивша порно актриса обвинява Пъф Деди в сексуално насилие и трафик

Б ивша порно актриса го обвини Пъф Деди, че я е принудил да прави секс с гост на негово парти през 2007 г., според американски медии.

Адрия Инглиш твърди, че Пъф Деди (Шон "Диди" Комбс) също е изисквал тя да прави секс с гости на други партита, които е организирал в Ню Йорк и Флорида.

Делото ѝ беше заведено в сряда и твърди, че той е заплашил да съсипе кариерата ѝ - и тази на приятеля ѝ - ако тя не се съгласи.

Деди е изправен пред множество други съдебни дела за сексуален характер, заведени през последната година, а последните искове също идват след видео през май, показващо как той напада бившата си приятелка Каси.

LA Times каза, че жалбата на Инглиш от 114 страници съдържа повече от 30 обвинения, включително срещу мъжа, с когото се твърди, че е била принудена да прави секс, и жена, която е улеснила трафика на сексуални услуги.

В изявление за TMZ адвокатът на Комбс каза: „Живеем в свят, в който всеки може да заведе дело по каквато и да е причина и без никакви доказатгелства. За щастие съществува справедлив и безпристрастен съдебен процес за намиране на истината и г-н Комбс е уверен, че ще надделее срещу тези и други неоснователни твърдения в съда.“

