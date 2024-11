Пъф Деди предлагал подкупи на свидетели от ареста

П ъф Деди, познат още като Шон "Диди" Комбс, опитва да възпрепятства разследването за сексуалните посегателства, което тече срещу него, като опитва да повлияе и на съдебните заседатели. Това съобщават от CNN, позовавайки се на ново съдебно дело, което е стартирано срещу рапъра, от прокурори, пише "Фокус".

