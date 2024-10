Заради убийството на Тупак: Нови обвинения в изнасилване за Пъф Деди

П ъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) е обвинен в изнасилване на жена като предполагаемо отмъщение за това, че е казала, че смята, че той е замесен в убийството на рапъра Тупак Шакур, показва нов иск.

Съдебният документ, подаден в Калифорния, е последното гражданско дело, заведено срещу Комбс, който в момента е задържан в Ню Йорк в очакване на наказателен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Жената съди музикалния магнат, заедно с още четирима мъже и две жени, по обвинения в сексуално насилие, побой, изнасилване, сексуално малтретиране, насилствено лишаване от свобода и отвличане, и призовава за съдебен процес със съдебни заседатели.

Комбс, известен като Пъф Деди, все още не е отговорил на този иск, но отрича всички твърдения за сексуално посегателство, отправени към него.

Преди това той също така е отричал каквото и да било участие в убийството на Шакур, който е убит при стрелба в Лас Вегас през 1996 г.

В иска жената твърди, че Комбс я е изнасилил с помощта на дистанционно управление - и че сътрудници са станали свидетели и също са участвали в сексуалното насилие. Тя също така твърди, че той я е заплашвал, че ще ѝ направи „усмивка от Глазгоу“ - ще ѝ разреже лицето с нож - и е заплашвал, че може да навреди на нея и семейството ѝ, ако проговори.

Жената твърди, че за първи път се е запознала с един от приятелите на Комбс в бар през февруари 2018 г. В съдебния иск тя казва, че мъжът се е обадил на Комбс и ѝ е показал видеоклип - но тя му е казала, че „не е впечатлена“, тъй като смята, че „той има нещо общо с убийството на рапъра Тупак Шакур“.

Тя чула забележката на Комбс, че ще „плати“ за думите си, се казва в съдебните документи.

Жената казва, че следващия месец е била в дома на приятеля си в Калифорния, когато рапърът пристигнал без предупреждение.

Той отново ѝ казал, че ще „си плати“, се твърди в съдебния иск, и се приближил към нея с нож. Притиснал го към дясната страна на лицето ѝ „и я заплашил, че ще ѝ направи „усмивка на Глазгоу“ като отмъщение за предишните ѝ изявления във видео разговора“, се казва в документа.

Жената твърди, че дрехите ѝ са били свалени и че Комбс я е покрил с вещество, за което тя е разбрала, че е масло или лубрикант, преди да вземе дистанционното за телевизор и „жестоко“ да я изнасили с него.

Комбс е обвинен, че е казал на жената, че „животът ѝ е в неговите ръце и че ако иска, може да я „вземе“ и никога повече никой да не я види“, а също и че „сега тя му принадлежи“.

След това тя е изнасилена от Комбс и други лица, „докато накрая не е имала контрол над тялото си и не е можела да го движи“, се твърди в иска. Тя твърди, че рапърът е записал част от това.

Жената казва, че в крайна Комбс ѝ е предложил пари, за да каже, че е секс работничка и че са правили секс по взаимно съгласие.

Тя казва, че е разказала на местния шериф за случилото ѝ се, но оплакването ѝ е било „игнорирано“.

Искът ѝ в Калифорния идва ден след като в Ню Йорк бяха заведени шест съдебни дела срещу Комбс, а през следващите седмици се очакват още.

В изявление представителите на Комбс заявиха, че рапърът и неговият юридически екип „имат пълна увереност във фактите, в своята правна защита и в честността на съдебния процес“.

Те добавиха: „В съда ще надделее истината: г-н Комбс никога не е насилвал сексуално никого - нито възрастен, нито непълнолетен, нито мъж, нито жена.“

54-годишният Пъф Деди някога беше един от най-влиятелните продуценти в хип-хопа, а също така известен като рапър с хитове, сред които Bad Boy For Life и I'll Be Missing You.

След като беше арестуван през септември, той пледира невинен по три обвинения в тежко престъпление, в които е обвинен, че е използвал бизнес империята си, включително звукозаписната компания Bad Boy Entertainment, за транспортиране на мъже и жени, работещи в сферата на сексуалните услуги, през границите на щата, за да участват в записани сексуални изпълнения, наречени „freak offs“.

Наказателният процес срещу него е насрочен за май 2025 г.

Убийството на Тупак остана неразкрито повече от две десетилетия, но през последните години случаят беше разследван отново.

През септември 2023 г. бившият член на бандата Дуейн „Кеф Д“ Дейвис бе обвинен в убийството му. Съдебният процес срещу него трябва да се проведе през март 2025 г.

