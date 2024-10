Седем нови дела срещу Пъф Деди, замесиха и известни личности

С рещу Пъф Деди (Шон Диди Комбс) са подадени седем нови граждански иска, включително два от обвинители, които твърдят, че са били непълнолетни по времето, когато се твърди, че са били дрогирани и насилвани от музикалния продуцент.

За пръв път в продължаващата вече година вълна от съдебни дела срещу Комбс са цитирани и други известни личности, обвинени в участие в предполагаемото нападение, въпреки че те не са посочени поименно.

В съдебния иск, подаден от неизвестна Джейн Доу (името, което се използва при неидентифицирани жертви на престъпления в САЩ или при умишлено скрита самоличност), тя заявява, че е била на 13 години през 2000 г., когато е била поканена от шофьор на лимузина да присъства на афтърпарти на MTV Video Music Awards, организирано от Деди в Ню Йорк. След като консумирала напитка, в жалбата на Доу се посочва, че се почувствала сънлива и потърсила място, където да легне. Пъф Деди, към когото се присъединили неназована известна личност от мъжки пол и неназована известна личност от женски пол, влязъл в спалнята, където тя си почивала.

„Готова си да се забавляваш!“ Пъф Деди казал на Доу, според нейната жалба.

Неназованият мъж-звезда започнал да изнасилва Доу, се казва в иска ѝ, докато Деди и неназованата жена-звезда го наблюдавали. След това Деди изнасилил Доу, докато другите две знаменитости наблюдавали, се казва в иска.

Потърсени за коментар, представители на Пъф Деди препратиха CNN към предишно изявление на адвокатите му, в което те отричат твърденията в шест други съдебни иска, подадени миналата седмица.

„Г-н Комбс и неговият правен екип имат пълно доверие във фактите, в своята правна защита и в честността на съдебния процес“, се казва в изявлението на адвокатите . „В съда ще надделее истината: че г-н Комбс никога не е извършвал сексуално насилие над никого - възрастен или непълнолетен, мъж или жена.“

