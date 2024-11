Пъф Деди посреща 55-ия си рожден ден в затвора, ето как

Ш он „Диди“ Комбс посрещна рождения си ден зад решетките - и отдавна вече ги няма пищните и разточителните партита.

Докато преди той пръскаше шампанско, ядеше хайвер и празнуваше с ВИП маси в най-горещите клубове заедно с известните си приятели, тази година изглежда по-различно за скандалния рапър. Но поне ще има парти с пица!

The Post съобщава какво ще има в менюто за рождения ден на Диди, който днес навършва 55 години във федералния затвор MDC Brooklyn, където е от ареста си през септември.

Sean ‘Diddy’ Combs’ birthday meal in prison revealed as disgraced mogul turns 55 behind bars https://t.co/oHfL8ChyPj pic.twitter.com/Lc7B7rMEVi