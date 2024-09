Секс скандал, насилие, принуда: Връзките на Пъф Деди със световните знаменитости

А рестът на Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и различни съдебни дела за сексуални посегателства предизвикаха ново проучване на знаменитостите, с които се е срещал, на които е бил ментор и които дори е канил на известните си партита, като списъкът включва и гиганти от индустрията, които до голяма степен са запазили мълчание във връзка с възникналия скандал, пише Forbes.

Пъф Деди ще остане в затвора

Основни факти

Миналата седмица Пъф Деди беше арестуван в Ню Йорк по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, скоро след като федерално жури повдигна обвинения на рапъра и изпълнителен директор на звукозаписна компания.

Той не се призна за виновен и по трите обвинения - заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация чрез сила или принуда и транспортиране с цел проституция - и е задържан в ареста в Бруклин.

Арестът на Комбс последва поредица от съдебни дела, които го обвиняваха в сексуално посегателство - всички от които той отричаше - като се започне с бързо уредения иск, подаден от бившата му приятелка, певицата Каси Вентура, през ноември 2023 г.

„Пъф Деди е толкова лош, колкото и Епщайн“: Полицай, видял секс стаите му, с разкрития

Каква е връзката на Комбс с Ъшър?

Ъшър и Комбс се запознават през 1994 г., когато продуцентът Ел Ей Рийд изпраща Ъшър, когато е на около 15 години, да живее с Комбс в дома му в Скарсдейл, Ню Йорк, докато той работи по дебютния си албум. През 2004 г. Ъшър споделя пред Rolling Stone, че Комбс го е запознал със света на възрастните

„Наоколо винаги имаше момичета. Отваряш вратата на спалнята и виждаш, че някой прави секс, или няколко души в една стая правят оргия“, казва Ъшър.

Но през годините Ъшър е запазил мълчание за това преживяване и не говори много за отношенията си с Комбс. През 2016 г. в интервю за Хауърд Стърн той споменава за живота с Комбс, но не дава много подробности. Стърн го попита дали е бил „заобиколен от мацки“, на което Ъшър отговаря: „Не съвсем“. Ъшър казва, че животът с Комбс е бил „доста див“ и са се случвали „много любопитни неща, които невинаги съм разбирал“.

Миналата седмица всички постове на Ъшър в X изчезнаха, което подхрани слуховете, че той е свързан по някакъв начин с Комбс. Но в неделя Ъшър написа в публикация в X, че акаунтът му е бил хакнат. Ъшър не е коментирал ареста на Комбс или обвиненията в сексуално насилие.

🔴CASO Sean "Diddy" Combs.🔴

Las investigaciones ya involucran a figuras como París Hilton, Drake y Pharrell Williams, Usher, Mary J. Blige, Drake, Lil' Kim, Busta Rhymes, Pharrell Williams, Snoop Dogg, Chris Brown, y French Montana, se rumora que Justin Bieber fue abusado. pic.twitter.com/0oz36srRNF — Un Conservador🇲🇽 (@UnConservadorr) September 26, 2024

Каква е връзката на Комбс с Джъстин Бийбър?

Бийбър, който е открит на 13 години от бившия маркетингов директор Скутър Браун, подписва договор с Raymond Braun Music Group - съвместно предприятие между Браун и Ъшър, създадено специално за Бийбър. Във видеоклип, който Бийбър качва в канала си в YouTube през ноември 2009 г., когато е на 15 години - и който привлича погледите на аудиторията - Комбс обявява, че Бийбър прекарва „48 часа с него“, като казва: „къде се мотаем и какво правим, не можем да разкрием, но определено това е мечтата на едно 15-годишно дете“.

В годините след това Бийбър и Комбс са снимани по-рядко заедно, но изглежда са останали в добри отношения. През 2014 г. в епизод на „Keeping Up with the Kardashians“ Клои Кардашиян казва, че е отишла на парти, на което „половината хора са били с голи задни части“.

Комбс присъства и на партито за 22-ия рожден ден на Бийбър през 2016 г., където подарява на Бийбър яке на Bad Boy Records. Бийбър също така публикува снимка на себе си и Комбс в Instagram през юли 2021 г. с надпис: „My bro @diddy throwback.“ Бийбър и Комбс не си сътрудничат в музикално отношение, докато Бийбър не участва в песента на Комбс „Moments“ през 2023 г., което Бийбър нарича „див момент“. Бийбър е говорил, че се е чувствал травмиран от звездната слава, въпреки че никога не е уточнявал причината.

Бийбър не е взел отношение по ареста на Комбс или обвиненията в сексуално насилие.

Old photos and videos are going viral after Diddy’s arrest. Some celebrities like LeBron, Justin Bieber, and Kevin Hart might have known more about his parties than we think.. 🧵 pic.twitter.com/DOOICDHNHJ — Historic Vids (@historyinmemes) September 27, 2024

Връзката между Комбс и Дженифър Лопес

Лопес и Комбс се срещаха в периода между 1999 и 2001 г., но през изминалите десетилетия рядко са говорили за връзката си. През 1999 г. двамата са замесени в инцидент по време на посещение на нощен клуб в Ню Йорк, при който при стрелба са ранени трима души. Натания Рубен, един от тримата простреляни, тогава твърди, че Комбс я е прострелял - през март след обиските на ФБР в домовете му тя потвърди думите си, като заяви, че ще извади част от куршума, който все още е в лицето ѝ, за да бъде използван като доказателство. По време на разправията Комбс е бил с Лопес, бодигарда си Антъни Джоунс и рапъра Джамал „Шайн“ Бароу, а след като четиримата са избягали от мястото на инцидента, колата им е била преследвана от полицията, която е открила в нея откраднат пистолет. Четиримата са арестувани и обвинени, но обвиненията срещу Лопес бързо са свалени. Другите трима са изправени пред продължил седмици съдебен процес, по време на който Комбс и Джоунс са оправдани. Бароу е признат за виновен по пет обвинения, включително за криминално притежание на оръжие и нападение първа степен, въпреки че е оправдан за опит за убийство, и излежава девет години в затвора. Бароу - който след присъдата си в затвора се насочи към политиката и е лидер на опозиционната партия в Камарата на представителите на Белиз - твърди, че Комбс го е натопил на пресконференция миналата седмица, обвинявайки го, че е призовал свидетели да дадат показания срещу него, и добавя, че Комбс „почти” го “е пратил в затвора“. Междувременно през 2003 г. Лопес потвърди, че Комбс ѝ е изневерявал по време на връзката им, но оттогава рядко говори за него.

По време на участие в „Шоуто на Уенди Уилямс“ през 2015 г., което отново се появи в социалните мрежи, Уилямс предложи Лопес да се събере отново с Комбс, на което майката на Лопес направи отрицателен жест от публиката. Неотдавна снимки на Комбс и Лопес бяха разпространени отново в социалните медии. В документалния си филм от 2024 г. „Най-голямата любовна история, която никога не е разказвана“, посветен на връзката ѝ с вече бившия ѝ съпруг Бен Афлек, Лопес заяви, че в предишните си връзки е била „мачкана“, но не назова името на Комбс или друг конкретен бивш. Лопес не е коментирала ареста на Комбс или обвиненията в сексуално насилие.

🚨Jennifer Lopez fue novia de Sean “Diddy” Combs y este fue el infierno que vivió a su lado 😨



Aunque nunca estuvieron casados, su relación fue muy escandalosa, pero ya nadie se acuerda de eso… excepto nosotros y por eso te vamos a contar cada detalle 👀



Continua leyendo👇… pic.twitter.com/YY5NFrsuVz — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) September 25, 2024

“Белите партита на Комбс”

Както Дикаприо, Парис Хилтън, Марая Кери, така и Комбс е известен със своите „бели партита“ - пищни събития, на които гостите трябва да са облечени изцяло в бяло - заради които Комбс се оприличава на съвременния Джей Гетсби. Ежегодните летни събития, провеждани през 2000-те години, привличаха орди от звезди от А-листата, включително Леонардо ди Каприо, за когото Комбс заяви в интервю за Vogue през декември 2017 г., че е „номер едно“ в списъка с покани. Леонардо ди Каприо е бил сниман на няколко от партитата на Комбс, включително на белите му партита и на празненството за 50-ия му рожден ден през 2019 г. Сред другите знаменитости, снимани на “белите партита”, са Ким Кардашиян, Парис Хилтън, Сара Джесика Паркър, Марая Кери и бившите жени на Комбс - Лопес и Ким Портър. Обвинението на Комбс не предполага, че на “белите му партита” е имало престъпна дейност.

Diddy with Lil Kim, Mariah Carey, Janice Combs & Jones Reynolds 2007 (The Real White Party) pic.twitter.com/uToibjfCwQ — * (@fvck_feelingsxx) September 27, 2024

Каква е била връзката на Комбс с рапъра Мийк Мил?

Мил, за когото се съобщава, че многократно се е забавлявал с Комбс (включително на партито за наградите „Грами“ през 2014 г., организирано от Мил, на което е нахлула полиция), многократно е отричал слуховете, че двамата с Комбс са имали сексуална връзка. Мил и Комбс са си сътрудничили няколко пъти между 2012 и 2015 г: Мил участва в песента на Комбс „I Want The Love“, а Комбс - в песента на Мил „Cold Hearted“. Слуховете се разпространяват в социалните мрежи след съдебно дело, заведено от продуцента Родни Джоунс, в което се твърди, че Комбс е правил секс с рапър от Филаделфия, който се е срещал с Ники Минаж (Мил е от Филаделфия и се е срещал с Минаж между 2014 и 2016 г.). В поредица от публикации в X през февруари, дни след като Джоунс подаде иска си, Мил отрече, че е гей, без да назовава Комбс. В понеделник Мил публикува, че ще плати на разследващ екип 100 000 долара, за да разбере как в медиите го свързват с Комбс.

U.S. rapper Sean “Diddy” Combs is enmeshed in a new legal battle as his former producer accused him of pressuring him, Meek Mill and other artistes into having Gabriel s*x with him in exchange for Grammy nominations and awards.



According to the producer’s account, he was forced… pic.twitter.com/R7pNqSVkVp — The Nigga’s Pastor 🐍🇬🇭🇬🇧 (@TheNiggasPastor) September 21, 2024

Връзката на Комбс с Каси

Певицата Касандра Вентура, известна като Каси, подава първото от това, което се превръща в поредица от съдебни дела срещу Комбс за сексуално посегателство, когато го съди през ноември 2023 г. Двамата се срещат между 2007 и 2018 г. В иска на Вентура тя твърди, че Комбс я е подлагал на физическо и сексуално насилие. Вентура също така твърди, че Комбс я е принуждавал да участва в така наречените от него „фрийк-офи“, в които я е принуждавал да извършва сексуални действия, режисирани от него, с мъже секс работници, като срещите са можели да продължат с дни. В обвинителния акт срещу Комбс прокурорите описват деянията, като посочват, че той е използвал „властта и престижа си“ и е използвал „сила, заплахи и принуда“, за да принуди жертвите да участват в сексуални действия, които често е записвал. Комбс отрича всички твърдения в иска на Вентура. Ден след като Вентура подаде иска си, двамата постигнаха споразумение за неразкрита сума. През май CNN публикува видеоматериал от хотел в Лос Анджелис, записан през 2016 г., на който се вижда как Комбс бута Вентура на земята и я рита, което изглежда съвпада с някои твърдения от иска на Вентура. Дни след публикуването на видеото Комбс се извини на Вентура във видео, публикувано в профила му в Instagram, като нарече поведението си „непростимо“. Вентура благодари на поддръжниците си в публикация в Instagram, заявявайки, че домашното насилие я е пречупило.

Imagens mostram produtor Sean 'Diddy' Combs a agredir ex-parceira Cassie Ventura e confirmam as alegações de violência doméstica contra o rapper e produtor musical, Sean "Diddy" Combs. pic.twitter.com/3nILAoLyks — Ruben Costa (@Ruben_Costa97) September 28, 2024

Каква е връзката на Комбс с Кид Къди?

Прокурорите твърдят в меморандум, подаден до нюйоркски съдия, че Комбс и съучастници са отвлекли неназовано лице в опит да проникнат в жилището на друго неназовано лице на 22 декември 2011 г. Твърденията отразяват инцидент, описан подробно от Вентура в нейния иск, в който тя казва, че Комбс е заявил, че иска да подпали колата на рапъра Кид Къди, след като е разбрал, че той и Вентура са имали кратка връзка по време на труден период, докато Вентура и Комбс са били заедно. Говорителят на Кид Къди потвърди разказа на Вентура за инцидента, като заяви пред New York Times през ноември: „Всичко това е вярно“. Вентура заяви, че Комбс е разбрал за връзката ѝ с Кид Къди, като е открил имейли, които двамата са споделяли в телефона на Вентура. Комбс се е „разгневил“, се казва в иска на Вентура, и се твърди, че се е нахвърлил върху нея.

Did Sean Combs Firebomb Kid Cudi’s Car? Charges Allude to a Reported Arson.



“The government does not name the victim of a firebombing cited in its case against Mr. Combs, but the timing and facts line up with a reported 2012 attack on the rapper’s car.” https://t.co/HYPWidRemZ — Sebastian Sage (@sage_n_sound) September 28, 2024

Каква е връзката на Комбс с Джей Зи?

Комбс и Джей Зи си сътрудничат редовно и имат десетилетни приятелски отношения. Джей Зи участва в дебютния албум на Комбс „No Way Out“ през 1997 г. в песента „Young G's“ и е гост-изпълнител в турнето на Комбс „No Way Out Tour“. Като двама от най-богатите рапъри в историята - Forbes оценява нетното състояние на Джей Зи на около 2,5 млрд. долара, а състояноето на Комбс някога е било оценявано на 740 млн. долара - Комбс и Джей Зи съвместно дариха 1 млн. долара на жертвите на урагана “Катрина”, а през 2015 г. обсъдиха възможността да започнат съвместен бизнес.

Двамата са се снимали заедно по много поводи - през последните години, на галавечерта преди наградите „Грами“ през 2020 г. и през 2022 г., за да почетат DJ Халед. Потребителите на социалните мрежи разпространиха отново видеоклип отпреди години, на който Комбс изглежда, че пляска по дупето Джей Зи, докато двамата са заедно на сцената. Джей Зи не е коментирал ареста на Комбс или обвиненията в сексуално посегателство, което предизвика гнева на дългогодишния съперник на Комбс - 50 Cent, който многократно се е подигравал както на Комбс, така и на Джей Зи в Instagram.

As festas de #Pdiddy eram festas macabras que poderiam durar vários dias, festas estás que obrigavam as pessoas a usar drogas etc. Nomes como: Leonardo Dicaprio, Madonna, Jay-Z, Beyoncé, Post Malone, Drake, etc, eram uns dos titulares que frequentavam as grandes festas do Combs. pic.twitter.com/2siuP1nsti — Júnior Cançado (@Juniorcanado) September 28, 2024

Конспирации, че Комбс е замесен в убийствата на Тупак Шакур и Ноториъс Би Ай Джи

Комбс отдавна е обект на твърдения, че е замесен в убийствата на рапърите Тупак Шакур и Ноториъс Би Ай Джи, въпреки че никога не е била доказана връзката им с Комбс. Обвиненията се появиха отново след ареста му и бяха популяризирани от рапърите 50 Cent и Еминем. Шакур е прострелян смъртоносно при стрелба през 1996 г., а 27 години по-късно членът на бандата South Side Compton Crips Дуейн Дейвис е арестуван и обвинен, че е дал зелена светлина за убийството на Шакур. Съобщава се, че Дейвис е казал на властите, че Комбс му е обещал 1 милион долара, за да убие Шакур. Оттогава обаче Дейвис се е отрекъл от някои от предишните си коментари. 50 Cent многократно е намеквал, че Комбс е поръчал убийството на Шакур, въпреки че Комбс отрича тези твърдения като го нарича „глупости“. Ноториъс Би Ай Джи, чието истинско име е Кристофър Уолъс, е убит през 1997 г. при стрелба, при която според съобщенията Комбс е бил с рапъра, но е напуснал партито с друг автомобил. 50 Cent твърди, че Комбс знае кой е убил Уолъс в парчето си „The Bomb“ от 2006 г. и оттогава обвинява Комбс, че продължава да печели от името на Уолъс чрез посмъртни музикални издания. Еминем обвинява Комбс, че има връзка и с двете убийства, в песента си „Fuel - Shady Edition“, издадена по-рано този месец.

Siapa Tupac Shakur? Rapper yang Kematiannya Dikaitkan dengan Sean Diddy Combshttps://t.co/B0i4cxxTBf — iNews (@officialinews_) September 27, 2024

Какво се крие зад враждата на Комбс с 50 Cent?

Рапърът 50 Cent и Комбс са във вражда от десетилетия, която се засили през последните месеци, когато 50 Cent непрестанно се подиграваше на Комбс онлайн заради съдебните му дела и ареста. Феновете смятат, че споровете им датират от около 2005 г., когато 50 Cent и Комбс са имали спор за подписването на договор с рапъра Mase, който по това време е подписал с Bad Boy Records на Combs. 50 Cent се опитва да подпише договор с Мейс, но сделката се проваля. През 2006 г. 50 Cent пусна парчето си „The Bomb“, в което твърди, че Комбс е знаел кой е убил Ноториъс Би Ай Джи. През 2010 г. 50 Cent упрекна Комбс, че печели от името на покойния рапър чрез посмъртни издания.

50 Cent produziert Dokumentation über P. Diddy nach Vorwürfen sexueller Gewalt



Details: https://t.co/0ebOrgegWu



Der Musikproduzent P. Diddy, bürgerlich Sean Combs, steht nach seiner Verhaftung wegen sexueller Gewalt im Fokus einer neuen Dokumentation, die von 50 Cent produzie… pic.twitter.com/RBsdaEDLW9 — Haber.Biz (@Duy_Turkiye) September 28, 2024

* Във видеото: Арестуваха рапъра Пъф Деди

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase