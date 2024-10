„Той е толкова могъщ. Всички се страхуват от него!“: Източник разказа за Пъф Деди

П ъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) имаше голяма власт в развлекателната индустрия - и очевидно все още има, дори и зад решетките.

54-годишният музикален магнат в момента се намира във федерален арест в Бруклин, след като два пъти му бе отказано освобождаване под гаранция, тъй като е изправен пред федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и множество граждански искове, но източник разказва пред PEOPLE, че много хора продължават да се страхуват от потенциалните му действия.

