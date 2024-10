„Не е чудовището, за което го представят": Проговори майката на Пъф Деди

М айката на Пъф Деди, Джанис Смолс Комбс, защити публично сина си, който е изправен пред съда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, както и за множество обвинения в сексуални посегателства.

„Сърцераздирателно е да виждам как синът ми е съден не заради истината, а заради разказ, създаден от лъжи. Той не е чудовището, за което го представят“, казва Джанис в изявление, споделено със Page Six чрез нейния адвокат в неделя.

„Да бъда свидетел на това, което изглежда като публично линчуване на сина ми, преди той да е имал възможност да докаже невинността си, е болка, която е твърде непоносима, за да бъде изразена с думи. Като всяко човешко същество, синът ми заслужава да има своя ден в съда, да сподели най-накрая своята версия и да докаже невинността си“, казва тя.

Sean ‘Diddy’ Combs’ mom condemns his ‘public lynching’ amid sexual abuse claims: ‘Not the monster they have painted him to be’ https://t.co/dVpU0QrJTS pic.twitter.com/qapxgq9vsE

Джанис се позовава и на записите от охранителните камери, на които се вижда как Деди бие тогавашната си приятелка Каси в хотел през 2016 г.

„Не съм тук, за да представям сина си като съвършен, защото той не е такъв. Той е правил грешки в миналото си, както всички ние“, продължава тя в изявлението, чиято автентичност представителят на Деди потвърди пред Page Six.

„Възможно е синът ми да не е бил напълно честен за някои неща, като например да е отричал, че някога е проявявал насилие спрямо бившата си приятелка, когато наблюдението на хотела е показало обратното“, казва тя.

Джанис също така обяснява защо лично тя смята, че 54-годишният Пъф Деди се е споразумял с Каси извънсъдебно през ноември 2023 г.

„Понякога истината и лъжата се преплитат толкова тясно, че става ужасяващо да признаеш една част от историята, особено когато тази истина е извън нормата или е твърде сложна, за да й се вярва“, каза тя.

Diddy’s mother Janice Combs releases a statement regarding her son’s legal troubles, “My son is not the monster they have painted him to be” pic.twitter.com/WeEE9vtq3r