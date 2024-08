Р уският президент Владимир Путин ще пътува следващия вторник до Монголия на официално посещение по покана на монголския президент Ухнаагийн Хурелсух, предаде ТАСС.

Във връзка с визитата на Путин Франс прес отбелязва, че Монголия е държава членка на Международния наказателен съд (МНС), която би трябвало да бъде задължена да го арестува, щом се озове на нейна територия, тъй като срещу руския президент има издадена заповед за арест от МНС за "незаконно депортиране“ на украински деца.

Това ще бъде първото пътуване на руския президент в държава, подписала Римския статут, откакто МНС издаде заповед за арест срещу него през март 2023 г.

Кремъл винаги е отхвърлял категорично обвиненията на МНС срещу руския президент, посочва Франс прес. Въпреки това от почти година и половина Путин се старае да избягва пътувания в чужбина, като например пропусна срещата на върха на БРИКС в Южна Африка през август 2023 г., а след това и срещата на върха на Г-20 в Индия през септември същата година.

Кремъл заяви, че не се притеснява, че Монголия може да арестува президента Владимир Путин по време на посещението му в страната.

