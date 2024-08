Зеленски осмя руския президент: Путин e болен старец от Червения площад

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски представи нов, разработен в страната, реактивен дрон, който според него може да изнесе войната на руска територия. Същевременно той пренебрежително осмя руския президент Владимир Путин като „болен старец от Червения площад“, предаде Ройтерс.

Докато Украйна бележи 33 години независимост, Зеленски заяви, че новата „Паляниця“ (вид традиционна украинска питка от пшенично брашно – бел. ред.) е по-бърза и мощна от досега произвежданите в страната оръжия, които към момента Киев използва в борбата срещу Русия, поразявайки петролни рафинерии и военни летища.

Зеленски: Войната се върна в Русия, която ще узнае какво е отмъщението

„Врагът ще узнае какъв е украинският начин за отговор - значим, симетричен и с голям обсег“, заяви президентът. Той допълни, че новото украинско оръжие вече е използвано за успешен удар по цел в Русия, но не уточни къде.

Както допълва ДПА, Зеленски не е пожелал да представи детайли, посочвайки причини, свързани със сигурността.

https://t.co/DVyHL9xvd5 Footage of test of a new 🇺🇦jet powered drone have been published. Believed to be the "Palantsiya" drone that Zelensky announced yesterday pic.twitter.com/XycwEjjfk3

Същевременно той използва насмешлив език, за да опише 71-годишния президент на Русия, както и ядрената реторика, идваща от Москва.

„Болният старец от Червения площад, който постоянно заплашва всички с червения бутон, няма да ни диктува червените си линии“, заяви Зеленски във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Телеграм“.

Русия, която атакува Украйна с хиляди ракети и дронове от началото на инвазията си в съседната страна на 24 февруари 2022 г., осъжда украинските удари с безпилотни апарати като тероризъм. Нейните сили в момента заемат около 18% от територията на съседната страна.

Ukraine President Calls Putin "Sick Old Man From Red Square" In New Video - https://t.co/UKxcGL5C0u

Today Ukraine marks 33 years of post-Soviet independenceKyiv: President Volodymyr Zelensky touted a newly developed Ukrainian "drone missile" on Saturday that he said would ta...