Владимир Путин поздрави Лукашенко по случай 70-годишнината му

Р уският лидер Владимир Путин изпрати поздравителна телеграма до президента на Беларус Александър Лукашенко по случай 70-ия му рожден ден, предаде ТАСС. Руският държавен глава отбеляза, че добрите им отношения са издържали напълно проверката на времето.

🔹Vladimir Putin awards Belarusian President Alexander Lukashenko the Order of St. Andrew on his 70th birthday



Putin also sent a congratulatory telegram to Lukashenko, emphasizing his value for the friendly relations between the two countries.