Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Европейски представители смятат, че Тръмп предпочита Путин пред Зеленски, което затруднява постигането на мир.

Украйна изпитва недостиг на средства и ракети за ПВО, а през септември над 2300 цивилни са убити или ранени.

САЩ продължават мирните преговори с Русия и Украйна, но европейските дипломати се съмняват, че Путин иска прекратяване на войната.

Maybe it’s personal: Europeans worry Trump just likes Putin more than Zelenskyy https://t.co/gS7FbclBa8 — Igor. Desler (@J_J_Russo) October 21, 2026

В небрежна реплика тази седмица Доналд Тръмп ясно показа, че не смята войната в Украйна за конфликт, в който и двете страни носят вина. „Русия, честно казано, се държи добре по отношение на Украйна. Не е направила кой знае колко“, заяви американският президент.

За жителите на Киев, които преживяха седмици на засилващи се бомбардировки, както и за съюзниците на Украйна в Европа, това изказване потвърди нарастващото убеждение, че САЩ застават на страната на Русия във войната, водена от руския президент Владимир Путин, пише POLITICO .

„Американските преговарящи се опитват да принудят Украйна да капитулира вече почти две години“, заяви във вторник пред Европейския парламент върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас. По думите ѝ причината Украйна досега да не е „капитулирала при условията на Путин“ е огромната подкрепа, която получава от Европа.

Докато се опитват да намерят обяснение за поредния обрат на Тръмп срещу Украйна, някои европейски представители и дипломати смятат, че причината се крие не само в политическите цели на САЩ, но и в личните предпочитания на президента.

„Наистина мисля, че става дума за нещо лично“, заяви бившият британски министър Дейвид Лидингтън, който понастоящем е старши научен сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания (RUSI), водещ мозъчен тръст в областта на сигурността в Лондон.

„Тръмп е съсредоточен върху себе си, личните му симпатии към диктатори и автократи, както и желанието му да създава възможности за американския бизнес, са много важни фактори за мотивацията му“, добави той.

В частни разговори представители на ЕС споделят това мнение.

„Тръмп не харесва украинския президент Володимир Зеленски. Просто не го харесва“, заяви представител на правителство, който е наблюдавал отблизо и двамата лидери.

„Това затруднява усилията да накараме САЩ да помогнат за постигането на мир. При Тръмп всичко е рационална бизнес сделка, докато в един момент не престане да бъде такава“, добави той.

Дипломат от страна членка на ЕС, пожелал анонимност, както и останалите събеседници в материала, за да може да коментира чувствителни въпроси, заяви, че непоследователният Тръмп може отново да промени позицията си и да отмени последните си действия срещу Украйна.

Американският президент многократно е променял позициите си по различни въпроси, „с изключение на едно нещо“, отбеляза дипломатът.

„Изглежда, че той подкрепя руснаците“, допълни дипломатът.

„Критикувал е Украйна, ЕС и НАТО, но почти никога не е казвал нищо критично за Путин. Това прави впечатление. Налага се да работим с администрация, която изглежда по-скоро проруска, отколкото каквато и да било друга“, добави дипломатът.

Белият дом не отговори незабавно на запитване за коментар.

Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж Източник: Getty Images

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Нарастващи загуби

За Украйна и европейските ѝ съюзници перспективата, че нищо не може да промени отношението на Тръмп към Зеленски, е мрачна. След четири години и половина война Киев изпитва недостиг на средства и средства за противовъздушна отбрана. Освен това страната е изправена пред риска да загуби политическа подкрепа през следващите месеци на фона на нарастващото влияние на популистката десница в Европа.

Във вторник специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с украинския президент и лидерите на Норвегия и Финландия в Осло, за да обсъдят възможностите за мир. В сряда той трябва да отпътува за Санкт Петербург за разговори с руското ръководство относно предложения за мирно споразумение, докато Белият дом засилва натиска за прекратяване на огъня.

Една от възможностите, които ще бъдат предложени на Путин, е тристранна среща на върха с участието на Тръмп и Зеленски.

Предишните опити руският президент да бъде привлечен към подобна среща обаче се провалиха, а европейските дипломати не смятат, че Путин проявява истинско желание за прекратяване на огъня. Именно това прави враждебното отношение на Тръмп към Зеленски толкова проблематично.

„В цяла Европа има ясно изразен консенсус, че Путин не иска мир. Той ще трябва да бъде принуден да приеме мира“, заяви втори дипломат от ЕС.

Вместо да отправя искания към Путин обаче, Тръмп засили натиска върху Зеленски, дори на фона на ескалиращите руски атаки срещу украински градове през този месец.

Украинският президент изпитва все по-голямо напрежение, за което е разказал на колегите си от ЕС по време на закрити срещи в Брюксел миналата седмица, съобщи първият дипломат.

В поредица от остро критични изявления през последните дни Тръмп заяви, че Зеленски „не го е грижа“ и „не иска да сложи край на тази война“. Американският президент каза още, че украинският лидер трябва да бъде сменен, както начело на страната, така и като преговарящ от името на Украйна.

„Президентът Путин би искал да се постигне споразумение. Президентът Зеленски можеше многократно да сложи край на тази война или да сключи сделка“, заяви Тръмп.

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Анкара Източник: БТА

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Разправията в Овалния кабинет

Според Лидингтън неприязънта на Тръмп може да води началото си от инцидент през 2019 г., по време на първия президентски мандат на американския лидер. Тогава Тръмп настоя украинският президент да помогне за разследване срещу Джо Байдън, който впоследствие го победи на следващите президентски избори.

Поредица от конфронтации през годините след това, включително тази в Овалния кабинет през февруари 2025 г., са затвърдили това впечатление, смята Лидингтън.

„Беше очевидно, че по време на прословутата среща в Белия дом Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са планирали публичното унижение на Зеленски. Още тогава ми направи впечатление, че в това има силен личен елемент“, заяви той.

„Мисля, че има и друг фактор. Ако погледнете хората, с които Тръмп се опитва да установи близки отношения, ще видите, че това обикновено са авторитарни лидери, силни мъже и подчертавам „мъже“, каза Лидингтън.

Той си припомни вечеря със световни лидери в Париж през 2018 г., организирана по повод стогодишнината от края на Първата световна война.

Тогавашният френски президент Еманюел Макрон и германският канцлер Ангела Меркел бяха съвместни домакини на събитието и седяха на централната маса. По думите на Лидингтън обаче Тръмп не проявявал интерес към непринуден разговор с нито един от двамата.

„От езика на тялото му беше напълно очевидно, че Тръмп е нетърпелив в тяхната компания. Един от хората, с които наистина искаше да разговаря, беше турският лидер Реджеп Тайип Ердоган, както и други личности, които повече се вписваха в образа на силния лидер, който той обича да си приписва“, отбеляза Лидингтън.

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„Странни обяснения“

Високопоставен представител на европейска държава, запознат с преговорите за Украйна, заяви, че мотивите на Тръмп са отчасти политически, отчасти свързани с преценката му какво би било изгодно и отчасти продиктувани от лични отношения.

„В момента в САЩ тече предизборен цикъл и те имат нужда от някого, когото да обвинят за покачващите се цени“, заяви представителят.

„Като цяло Тръмп е склонен да харесва различни типове хора и лидери. Всъщност изпитва симпатии към успелите хора, които излъчват оптимизъм“, добави той.

През последните дни Зеленски предупреди, че броят на цивилните жертви в страната се увеличава заради намалената американска подкрепа. Сред засегнатите са услугите Starlink и Starshield, които помагат на Украйна да се защитава от руските атаки и да планира военните си операции.

„Все още нямаме обяснение за това, а само различни странни истории“, заяви Зеленски пред американски конгресмени в понеделник.

През този месец предварителните предупреждения от американските партньори за предстоящи руски ракетни атаки не са пристигали по обичайния начин. Освен това Украйна изпитва недостиг на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, посочи украинският президент.

Пентагонът не е публикувал официален коментар по оплакванията на Украйна.

Наблюдателната мисия на ООН по правата на човека в Украйна съобщи, че през миналия месец в страната са били убити 328 цивилни, а над 2000 са били ранени. Това представлява увеличение с 85% спрямо септември 2025 г.

Според ООН първите две седмици на октомври са били сред най-смъртоносните за цивилното население в Украйна от години насам. Причината е засилването на ракетните и дроновите атаки.

Първият цитиран дипломат от ЕС заяви, че много европейски правителства са раздразнени от факта, че досега Тръмп ги е изключвал от разговорите си с Путин.

„Вероятно между американците и руснаците има много повече диалог, отколкото предполагаме“, отбеляза дипломатът.

Срещата с Уиткоф във вторник в Норвегия породи надежди, че възможността за преки разговори с Путин отново е на дневен ред, поне за Зеленски.

„Днес беше добър ден за мира“, заяви финландският президент Александер Стуб след участието си в разговорите в Осло.

„По същество и на техническо ниво през последната седмица или малко повече постигнахме значителен напредък, до голяма степен незабелязано. Сега имам усещането, че процесът отново е в правилната посока“, добави Стуб.

По думите му процесът отново се развива в правилната посока.

„Надявам се да не се върнем назад“, заключи той.