Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

24 февруари 2026, 14:25
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес. 

Макрон след разговор с Тръмп: Русия не иска мир

Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. 

"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата. 

„Путин не иска мир в Украйна и не е готов да прекрати войната“

"Добре е да продължим инициативите" за мирни преговори, но "няма воля от руската страна да постигне мир", обясни той.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
