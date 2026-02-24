България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

И сторическата сграда на българския парламент ще бъде осветена в 19:00 часа с цветовете на българския и украинския флаг по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

По този начин законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа за Украйна и нейния народ, който отстоява своята независимост и суверенитет.

Знакови сгради бяха осветени в цветовете на украинското знаме (СНИМКИ)

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП за днешния ден.

За Деня на независимостта на Украйна: Осветиха парламента с цветовете на украинския флаг

Министерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната, се посочва в информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде Франс прес. "Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир", заяви Зеленски в свое видео обръщение.